Desde la madrugada de hoy, jueves 20 de noviembre, Lima y diversos distritos amanecieron con una fuerte llovizna, bajas temperaturas y una sensación de frío que dejaron las calles y pistas mojadas. Este fenómeno es inusual ya que estamos en la estación de primavera.

El reporte meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) la humedad alcanzó niveles muy altos y la densidad de las nubes cubrió gran parte del cielo, generando una atmósfera gris y húmeda.

¿Por qué Lima despertó con llovizna?

La entidad precisó que estas condiciones fueron favorecidas por las condiciones frías del mar y el ingreso de vientos del sur.

Además, indicaron que las estaciones meteorológicas que registraron los mayores acumulados por llovizna hasta el momento son Jesús María (0.3 mm) y Villa María de Triunfo (0.4 mm).

Cabe señalar que el Senamhi tiene activa una alerta naranja para la sierra de Lima y otras regiones del país, por descenso de temperatura nocturna “de moderada a fuerte intensidad”.