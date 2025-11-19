Un grupo de trabajadores de 35 empresas realizan una protesta en el segundo nivel del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en reclamo a que aún no se les ha pagado por las obras realizadas durante la construcción de la nueva infraestructura.

RPP precisó que, según los manifestantes, las deudas tendrían un tiempo de dos años y ascienden un monto de más de 82 millones de dólares. Hasta la fecha no han recibido abono alguno.

Una de las personas que indicó al medio que tienen más de 100 trabajadores afectados. “Nosotros hemos pedido una programación de pagos, que manden cronograma. Tenemos toda la voluntad, pero que nos den una señal de pago”, manifestó.

En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguarda en todo momento esta manifestación, mientras que turistas extranjeros y nacionales transitan con normalidad por esta vía.

LAP responde ante denuncia

El vocero de Lima Airport Partners (LAP), José Antonio Hernández Oliva, indicó al medio que sí abonaron “el 100 % de las obligaciones con el consorcio” encargado de la construcción, en ese sentido, recalcó que no tienen responsabilidad directa sobre los pagos a los subcontratistas.

“Estamos absolutamente al día y no le debemos nada. Tenemos un contratista que es el encargado de hacer el diseño, construcción y procura del terminal”, aseguró.

“Y ese reclamo que hemos visto hoy día todos en realidad obedece a una aparente deuda entre el contratista o los miembros de ese consorcio y sus proveedores. El consorcio es Inti Punku, que está básicamente conformado por las empresas Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción”, aclaró.