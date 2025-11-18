Intercambio vial entre la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur: así será la esperada conexión entre ambas

El pasado mes de setiembre, la Municipalidad de Lima (MML) inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que comprende el asfaltado de dos pistas principales de 5 kilómetros para ambos sentidos. La segunda fase permitirá la construcción de los intercambios viales en al menos siete cruces. Uno de ellos es la intersección con la Panamericana Sur, donde la comuna tiene previsto construir un viaducto elevado.

Esta obra conectará la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur a la altura del km 11 de esta carretera, punto ubicado en San Juan de Miraflores. Cabe mencionar que un intercambio vial es una estructura que permite que dos o más vías se crucen de forma segura y eficiente, separando los vehículos en diferentes niveles para así garantizar un flujo de tráfico continuo, sin semáforos ni señalizaciones.

Existe también otro proyecto de la MML para unir la Panamericana Sur con la Av. Pedro Miotta, importante vía del distrito, ya que permite la entrada al centro comercial Mall del Sur.

Viaducto Miotta. Foto: Consultora GAV

El Comercio pudo conocer que el proyecto del viaducto para conectar la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur fue presentado como propuesta al Consejo Municipal de la MML. Sin embargo, todavía no ha sido debatido, por lo que se espera que sea puesto en consulta para determinar la fecha de inicio de su ejecución .

Actualmente, si bien la Vía Expresa Sur luce una pista asfaltada cerca a la Panamericana Sur, todavía no existe un enlace directo entre ambas. El intercambio tiene como objetivo solucionar este pendiente a través de una conexión elevada.

¿Cuándo estará lista toda la obra de la Vía Expresa Sur?

En setiembre, la MML anunció que la obra completa de la Vía Expresa Sur estará lista en junio del próximo año. Sin embargo, precisó que los intercambios viales comenzaran su ejecución en el mes de diciembre del presente año.

Además, del viaducto en el cruce con la Panamericana Sur, existen al menos otros seis cruces de la Vía Expresa Sur con avenidas donde también se realizarán intercambios viales: República de Panamá, Paseo La Castellana, Ayacucho, Surco, Juan Soto Bermeo, Los Próceres.

Por otro lado, en una tercera etapa, se ha previsto la construcción de un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. Esta será la última etapa de ejecución.

“Avanzaremos con los intercambios viales y dejaremos listo el corredor central que permitirá extender el Metropolitano hacia el sur, conectando la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima”, declaró Pablo Paredes, presidente del directorio de Emape, durante la inauguración de la primera etapa de la Vía Expresa Sur en setiembre.

El Intercambio Vial Pedro Miotta

El 28 de junio, el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga participó en la colocación de la primera piedra de un proyecto para construir tres viaductos en San Juan de Miraflores, ubicados en las intersecciones de la Av. Juan Pablo II con las avenidas San Juan, José Carlos Mariátegui y Villa María.

En conferencia de prensa, el entonces burgomaestre declaró que la empresa de Erasmo Wong realizaría una donación a la MML para financiar la construcción del viaducto aéreo que unirá la Panamericana Sur con la Av. Pedro Miotta.

“ Quiero agradecer públicamente a la empresa de Erasmo Wong que nos está donando el dinero (...) 40 millones de soles para hacer la conexión aérea (...) Quiero agradecer a la familia Wong que está donando ese dinero para hacer el viaducto aéreo para pasar de de la Panamericana a Pedro Miotta”, expresó .

Como se mencionó previamente, cerca al cruce de la Av. Pedro Miotta y la Panamericana Sur se encuentra Mall del Sur, centro comercial cuyo propietario es Erasmo Wong.

El diseño y la elaboración del expediente técnico para el anteproyecto han sido encargados a la consultora GAV. En su página web, la empresa indica que estos servicios son realizados como parte de un proyecto “que atienda los requerimientos de Mall del Sur”.

Proyecto en la web de la Consultora GAV

Una obra que requiere "una estrategia vial amplia"

En entrevista con El Comercio, Catherine Cruz, arquitecta urbanista, declaró que el intercambio vial entre la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur es una intervención necesaria que requiere una estrategia vial amplia .

Indicó que la parte final de la Vía Expresa cercana a la Panamericana es un “cuello de botella que paraliza el tráfico”, especialmente en horas punta, problema que aumentará en la temporada de verano con la salida de más vehículos hacia las playas del sur chico.

“Al tener una vía elevada, se logra una continuidad del flujo vehicular. Además, un paso a desnivel permite que una sección de vía soporte un mayor volumen de vehículos por hora”, indicó.