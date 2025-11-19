El “error del Ministerio Público” que podría retrasar la extradición del ‘Monstruo’ al Perú

La justicia paraguaya aprobó este martes uno de los pedidos de extradición presentados por las autoridades peruanas contra Erick Luis Moreno Hernández, conocido bajo el infame alias de ‘El Monstruo’ y capturado por las autoridades guaraníes a fines de setiembre.

Según la agencia de noticias EFE, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz aprobó la solicitud referente a los delitos de secuestro y organización criminal, los cuales poseen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años respectivamente.

Tras esta resolución, la defensa de Moreno tiene un plazo de cinco días, hasta el 24 de noviembre, para poder apelar.

De no hacerlo, la resolución quedaría firme; pero en caso contrario, la apelación se trasladaría a la Fiscalía General del Estado en un plazo de cinco días hábiles y luego se remitiría al tribunal de apelaciones.

Sin embargo, el abogado penalista Aarón Aleman explicó a El Comercio que la extradición de Moreno podría tomar más tiempo debido a “errores” por parte de las autoridades peruanas.

"El Estado peruano ha presentado tres motivos de extradición. Además del resuelto queda uno por extorsión y otro por robo agravado. Este es un problema desde su inicio porque según las normas paraguayas tienen que aprobarse las tres para recién hacerse efectivo el traslado del Monstruo al Perú. No haber hecho la solicitud de extradición de manera integral es un error del Ministerio Público”, asegura el especialista.

Según Alemán, esto haría que las otras dos solicitudes sigan el mismo proceso que la resuelta este martes, por lo que estima que la ejecución de la extradición “durará unos dos a tres meses adicionales”.

En resumen, la presentación de múltiples solicitudes de extradición en lugar de un pedido consolidado estaría triplicando el proceso de forma innecesaria y los tiempos.

“Es una falta de conocimiento de estas normativas. No solo del ámbito de la jurisdicción paraguaya sino también de las propias medidas excepcionales como es la de la extradición por parte de las autoridades peruanas, que está generando de manera innecesaria una dilación indebida”, afirma el experto.

- Tiempo tras las rejas -

Moreno, detenido el 25 de setiembre durante un allanamiento por parte de la policía paraguaya a una casa en la ciudad de San Lorenzo, seguirá bajo prisión preventiva en un pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, considerado uno de los establecimientos de régimen más estricto del país, hasta que sea entregado a las autoridades peruanas.

Cabe recordar que sobre el presunto cabecilla de la banda “Los Injertos del Cono Norte” pesa una sentencia de 32 años de prisión impuesta en ausencia en diciembre del 2023 por los delitos de secuestro, hurto agravado, homicidio y comercialización de drogas.

Según el especialista, “lo que establece la norma procesal es que la sentencia condenatoria se comienza a ejecutar cuando esta persona pone un pie en el penal o lease cuando es capturado por las autoridades correspondientes, que en este caso es la PNP, y el INPE emita su informe de dónde será recluido”.

Sin embargo, Alemán no descarta que la defensa de Moreno intente que se consideren los meses que permanece en prisión preventiva para descontarlos de su condena. La Fiscalía, por su parte, podría acumular nuevas pruebas y cargos contra el prontuariado criminal para solicitar incrementar la pena hasta 35 años.