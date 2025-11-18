La justicia paraguaya dio un paso determinante para que uno de los criminales más buscados del Perú responda ante los tribunales nacionales. La jueza Clara Ruiz Díaz admitió el pedido de extradición de Erick Luis Moreno Hernández (33), alias ‘El Monstruo’, señalado como líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’, y requerido por delitos de secuestro y organización criminal, cuyas penas oscilan entre 20 y 30 años.

La resolución fue emitida tras evaluar el requerimiento formulado por las autoridades peruanas, quienes sostienen que Moreno dirigió el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo de 2024, además de conducir una red dedicada al cobro de cupos y otras actividades criminales.

En su decisión, la jueza Ruiz advirtió que el imputado solo podrá ser procesado por los delitos especificados en la solicitud de extradición, a menos que las autoridades paraguayas otorguen una autorización adicional. La magistrada también destacó que el procedimiento deberá respetar las garantías judiciales del requerido.

Jueza paraguaya da luz verde a extradición de cabecilla involucrado en secuestro de Jackeline Salazar. (Foto: Andina)

La defensa de Moreno tiene un plazo de cinco días para apelar, lo que mantiene en suspenso la entrega inmediata del imputado. Además, existen otros pedidos de extradición presentados por Perú que aún se encuentran en evaluación ante diferentes jueces de Paraguay.

Captura y prisión preventiva

Erick Moreno fue capturado el 25 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, ubicada a 15 kilómetros de Asunción, durante un operativo conjunto entre la policía paraguaya y equipos de investigación peruanos. Desde entonces cumple prisión preventiva en el penal Martín Mendoza, medida dictada en base al riesgo de fuga y a la gravedad de los delitos imputados.

‘El Monstruo’ será entregado al Perú. (Foto: Andina)

‘El Monstruo’ era considerado uno de los principales articuladores de secuestros en Lima y permanecía prófugo desde 2022. Su extradición representa un paso clave en la colaboración judicial entre ambos países para combatir el crimen organizado transnacional.

La situación judicial de la madre de ‘El Monstruo’

El caso también alcanzó a su madre, Hernández de la Cruz, a quien las autoridades peruanas vinculan con las operaciones financieras y logísticas de ‘Los Injertos del Norte’. Según la Fiscalía, ella formaría parte de la estructura ilícita liderada por su hijo, participando en actividades que afectaban directamente la seguridad ciudadana.

Madre de ‘El Monstruo’ cumplirá 36 meses de prisión preventiva. (Foto: Captura/América Noticias)

El panorama judicial para Hernández de la Cruz se agravó en días recientes: el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva, luego de que la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste apelara la decisión inicial del 8 de agosto, que le otorgaba arresto domiciliario con grillete electrónico.

Además de la prisión preventiva, se impuso una caución de S/ 5,000 y restricciones estrictas, entre ellas la prohibición de comunicarse con su hijo, al considerarse que podría interferir en las investigaciones o apoyar la continuidad de las operaciones ilícitas.

