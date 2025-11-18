Un hombre identificado como César Dávila Chanduvi fue detenido por vecinos de San Juan de Lurigancho luego de ser señalado como el responsable de intentar sustraer una motocicleta frente a la estación San Martín del Metro de Lima. El incidente ocurrió aproximadamente a las 7 p.m., en una zona de alto tránsito peatonal.

Según el testimonio del agraviado, el sujeto manipulaba la moto con herramientas cuando fue descubierto. Al verse sorprendido, trató de escapar corriendo, pero fue perseguido por el propietario y reducido a pocos metros del lugar con el apoyo de varias personas.

“Logró correr y empezó a tirar sus cosas (…) Logré agarrarlo y lo lancé contra el suelo”, relató a América Noticias.

Durante la persecución, un policía que se encontraba de civil intervino para facilitar la detención. El dueño del vehículo detalló al mismo medio que el agente “estaba de franco” y ayudó a asegurar al sospechoso hasta la llegada de los efectivos.

De acuerdo con la Policía, Dávila Chanduvi tendría antecedentes por diferentes delitos. Tras ser retenido, varios vecinos lo despojaron de su ropa en medio de la indignación por el intento de hurto. Posteriormente, fue trasladado al DEPINCRI 1 de Canto Rey para continuar con las diligencias.

El propietario de la motocicleta cuestionó la falta de vigilancia en el área, pese al flujo constante de personas. “Estamos en estado de emergencia, estábamos en plena estación de tren y no había ningún policía”, expresó.