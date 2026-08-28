Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)
Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)
/ VIOLETA AYASTA
Por Redacción EC

De acuerdo con la especialista en inversión de salud, Lidia Saccatoma, en el Perú existen actualmente 8 mil 711 establecimientos de salud bajo la administración del Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales.

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