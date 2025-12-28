El presidente de la república, José Jerí, afirmó que el Gobierno es optimista respecto a la posibilidad de enfrentar y reducir la delincuencia en el país, y anunció que el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los primeros días de enero. Según indicó, la estrategia incluirá acciones concretas y estará orientada a fortalecer la lucha contra el crimen a nivel nacional.

“ Los primeros días de enero, que es donde vamos a presentar el plan de seguridad ciudadana, vamos a incluir acciones concretas , como ya se anunciaron hace un par de días en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que lo anunció el señor premier”, dijo el presidente ante la prensa.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

#EnVivo



José Jerí sobre seguridad ciudadana: “Tenemos que estar comprometidos para poder derrotar el tema de las extorsiones”



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/Wj9TedIhal — Canal N (@canalN_) December 28, 2025

El jefe de Estado explicó que el plan tendrá un enfoque multisectorial y no será elaborado únicamente por un ministerio, sino que articulará esfuerzos entre diversas instituciones del Estado y autoridades locales. Señaló que este trabajo coordinado permitirá mejorar la respuesta frente a delitos que generan mayor preocupación, como la extorsión y los homicidios.

Presidente Jerí asegura que nuevo plan de seguridad buscará acciones concretas contra el crimen. (Foto: Presidencia)

Jerí precisó que la nueva estrategia recoge aportes tanto de especialistas nacionales como internacionales, además de metodologías aplicadas en planes anteriores, como el denominado Plan Bratton. Indicó que este esquema servirá no solo para la actual gestión, sino también como base para las autoridades que asumirán funciones en los próximos meses.

“Se basa en una fórmula que en nuestro momento debimos haber aplicado que es el plan Bratton que vuelvo a decir, para mí, es un plan muy potente que sigue la metodología de trabajo del ya no vigente plan de seguridad ciudadana 2013-2014 ”, indicó.

Ejecutivo alista plan multisectorial para enfrentar extorsión y homicidios, señala Jerí. (Foto: Presidencia)

Asimismo, reconoció que los resultados diarios en materia de seguridad aún no son suficientes, pero destacó operativos recientes, como el despliegue de 900 efectivos policiales en el distrito de Independencia. Añadió que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional vienen diseñando estrategias territoriales diferenciadas para enfrentar la criminalidad, y reiteró el llamado al compromiso conjunto de las instituciones y la ciudadanía.

VIDEO RECOMENDADO