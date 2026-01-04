La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las empresas de transporte público autorizadas deberán presentar un plan de inversiones para solicitar la ampliación de sus títulos habilitantes por un periodo mayor a cinco años. Este trámite se realizará mediante la Plataforma Virtual de Trámites (PVT).
Según precisó la entidad, el plan de inversiones tendrá carácter de declaración jurada y servirá para evaluar la situación financiera de los operadores.
Además, deberá incluir un esquema de renovación de flota con energías limpias, así como la acreditación de recursos destinados a la incorporación de buses a gas natural vehicular (GNV), eléctricos o de tecnología híbrida, junto con su respectiva fuente de financiamiento.
La ATU detalló que el documento también deberá consignar información general del operador, objetivos y compromisos, diagnóstico de rutas, análisis de riesgos y otros aspectos técnicos vinculados a la operación del servicio.
Asimismo, la autoridad recordó que, en el marco del Régimen Excepcional de Autorizaciones, las empresas que renueven el 100 % de su flota con tecnologías limpias podrán acceder a una ampliación de sus autorizaciones por plazos mayores. En el caso de flota eléctrica, el periodo podrá extenderse hasta 19 años, mientras que para buses a GNV será de hasta 13 años.
Con estas medidas, la ATU busca promover un sistema de transporte público más sostenible, seguro y ordenado en Lima y Callao, de acuerdo con lo informado por la entidad.
