Un violento ataque armado sacudió esta madrugada el corazón de Lince. Y es que, cuatro personas habrían resultado heridas al ser baleadas por presuntos sicarios mientras se encontraban en el interior de un automóvil estacionado en el pasaje San Roberto, a pocos metros de la comisaría del sector y del cruce con la avenida Juan Pardo de Zela.

Según información proporcionada por testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegaron al lugar del incidente. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego de manera directa contra las ocupantes del auto, el chofer y tres mujeres. Tras el tiroteo, los agresores emprendieron la huida con dirección hacia el distrito de La Victoria.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El chofer del vehículo y tres mujeres mujeres habría sido heridos por el ataque armado | Foto: GEC

Las víctimas, cuyas identidades permanecen en reserva, fueron auxiliadas de inmediato y trasladadas de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati Martins.

En tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística acordonaron la zona para recoger evidencias, hallando al menos siete casquillos de bala, lo que confirma la ferocidad del atentado.

MÁS INFORMACIÓN: Dictan siete meses de prisión preventiva para sujeto captado robando en vivienda de Lince

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que este hecho de sangre estaría vinculado a mafias dedicadas al control territorial del proxenetismo en la zona.

El chofer del vehículo y tres mujeres mujeres habría sido heridos por el ataque armado | Foto: GEC

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este caso, mientras las cámaras de seguridad del distrito están siendo revisadas para identificar la ruta de escape de los atacantes.