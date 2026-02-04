Papa León XIV desea visitar el Perú entre noviembre y diciembre, anuncia la Conferencia Episcopal

El papa León XIV visitaría el Perú entre los meses de noviembre y diciembre del año en curso, según lo anunció este miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader, ante los medios de comunicación.

En una conferencia de prensa, añadió que la llegada del pontífice al país está confirmada en un 80%, y que están pendientes las coordinaciones oficiales para establecer la fecha exacta de la visita de León XIV al territorio peruano.

Monseñor Carlos García Camader brindó detalles de la reciente visita ad limina que realizaron los obispos peruanos al Vaticano, donde compartieron con el Sumo Pontífice y abordaron diferentes temas de la realidad del Perú y de la Iglesia peruana. Fue en ese contexto en el que también se conversó sobre su posible visita al territorio nacional.

“Para nosotros fue muy importante, cuándo vendrá el papa León al Perú. Cuando le mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo importante: ‘Cuánto quisiera ya estar en el Perú’, porque ama al Perú, está ansioso, sonreía su rostro cuando le hablamos del tema. Lo dijo claramente, es muy probable que, en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Ahí está la fecha, al 80%”, informó la autoridad eclesiástica.

“Les digo al 80% porque es toda una estructura que se mueve. Hay un dicasterio que prepara la visita, (la invitación) tiene que pasar por ese dicasterio, tiene que responder a los países donde va a visitar el papa porque él es también un jefe de Estado”, acotó.

De igual modo, el titular de la CEP mencionó que en marzo ya debe estar constituida la comisión organizadora de la visita del papa al Perú, y que es probable que, además de Lima, el pontífice estadounidense - peruano quiera visitar Chiclayo, ciudad de la que fue obispo antes de su llegada al Vaticano. “Eso sí es fijo, al 100%”, dijo monseñor García Camader.

“El resto de los lugares (que visitará el papa en el país) dependerá de cuántos días dispone para visitarnos. Pero nosotros nos vamos a preparar para una visita en el Perú”, finalizó.

