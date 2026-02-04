Escuchar
(2 min)
El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)

El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

El papa León XIV visitaría el Perú entre los meses de noviembre y diciembre del año en curso, según lo anunció este miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader, ante los medios de comunicación.

El Papa León XIV llegaría a Perú en noviembre o diciembre: los lugares que visitará y los detalles que faltan para que se reencuentre “con su familia”
Sucesos

El Papa León XIV llegaría a Perú en noviembre o diciembre: los lugares que visitará y los detalles que faltan para que se reencuentre “con su familia”

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS
Lima

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS

Papa León XIV desea visitar el Perú entre noviembre y diciembre, anuncia la Conferencia Episcopal
Sucesos

Papa León XIV desea visitar el Perú entre noviembre y diciembre, anuncia la Conferencia Episcopal

Ciro Castillo Rojo vuelve a sus funciones en el GORE Callao
Callao

Ciro Castillo Rojo vuelve a sus funciones en el GORE Callao