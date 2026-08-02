Cada día, las ciclovías de Lima enfrentan una realidad que contradice el propósito para el que fueron construidas. En distintos distritos, automóviles estacionados, motocicletas en circulación, comerciantes ambulantes e incluso peatones ocupan estos espacios exclusivos para bicicletas. Esta situación obliga a los ciclistas a abandonar la vía segura y desplazarse entre los vehículos, exponiéndose a un mayor riesgo de sufrir accidentes. Lo que debía representar una alternativa de movilidad ordenada termina convirtiéndose en un escenario de constantes obstáculos y conflictos.

Detrás de esta problemática se evidencian la limitada fiscalización de las autoridades, el incumplimiento de las normas de tránsito y la escasa cultura de respeto entre los usuarios de la vía. La invasión de las ciclovías reduce la funcionalidad de esta infraestructura y desmotiva el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Además, incrementa las tensiones entre ciclistas, conductores y peatones, afectando la convivencia vial. Frente a este panorama, especialistas coinciden en que es necesario reforzar los controles, aplicar sanciones efectivas y promover campañas de educación que fomenten el respeto por estos espacios públicos.

¿Cuál es esa regla impuesta para aquellos conductores de motocicletas eléctricas que circulen por las ciclovías?

Desde este 2 de agosto, los conductores de motocicletas eléctricas que transiten por las ciclovías serán sancionados con una multa de S/ 550, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP). La disposición establece que estas vías están reservadas exclusivamente para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal autorizados. Asimismo, los infractores que no porten la documentación exigida también serán objeto de sanciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer el respeto por la infraestructura destinada a la movilidad sostenible y garantizar la seguridad de los ciclistas.

La infracción, identificada con el código G32, penaliza la circulación de vehículos no autorizados en espacios exclusivos para bicicletas y representa el 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La implementación de esta sanción se inicia luego de una campaña informativa de 45 días desarrollada por la Dirección de Tránsito de la PNP en Lima norte, centro y sur. Durante ese periodo, los agentes orientaron a los conductores sobre las nuevas disposiciones antes de iniciar la etapa de fiscalización. Con ello, se espera reducir las infracciones y promover una convivencia vial más segura y ordenada.

Las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría L es por ello que la PNP hace recordar a todos los conductores

La PNP precisó que las motocicletas eléctricas forman parte de la categoría L, la cual comprende a los vehículos motorizados de dos y tres ruedas. En ese sentido, recordó que estas unidades deben circular por la calzada, al igual que las motocicletas convencionales, y no por las ciclovías, debido a que estos espacios están destinados exclusivamente para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal autorizados. La medida busca preservar la seguridad de quienes utilizan esta infraestructura.

La institución también enfatizó que las motocicletas eléctricas están obligadas a cumplir con las mismas exigencias establecidas para cualquier vehículo motorizado. Entre los requisitos figuran portar placa de rodaje, contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la tarjeta de identificación vehicular y una licencia de conducir de la categoría B-IIa. Esta obligación rige para las unidades cuya velocidad de fabricación supera los 25 kilómetros por hora, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito.

¡A todos los motociclistas! Deben regularizar su documentación porque hay sanciones que superan los S/ 2.500

La sanción de S/ 550 por invadir una ciclovía no será la única que podrían afrontar los conductores de motocicletas eléctricas, ya que esta puede acumularse con otras infracciones contempladas en la normativa de tránsito. Entre ellas figura conducir sin la licencia correspondiente, una falta considerada grave que es castigada con el 50 % UIT, equivalente a S/ 2.750. De esta manera, el incumplimiento de las disposiciones legales podría representar un importante perjuicio económico para los infractores.

Además, la normativa establece multas adicionales para quienes circulen sin el SOAT vigente o carezcan de placa de rodaje, sanciones que ascienden al 12 % de la UIT, es decir, S/ 660 por cada infracción. Frente al inicio de las acciones de fiscalización, la Policía Nacional del Perú exhortó a los conductores a regularizar su documentación y respetar el uso exclusivo de las ciclovías. Con ello, se busca fortalecer la seguridad vial y garantizar una convivencia más ordenada entre todos los usuarios de las vías públicas.

¡Exoneración de la infracción G32! Estos son aquellos que pasen por una ciclovía no pagarían la infracción

La infracción G32 no alcanza a todos los vehículos que transitan por las ciclovías, ya que la normativa contempla excepciones para aquellos cuya circulación está permitida en este tipo de infraestructura. Entre ellos se encuentran las bicicletas convencionales, consideradas los principales usuarios de estos espacios exclusivos. La disposición también incluye a las bicicletas con sistema de pedaleo asistido, siempre que la asistencia del motor no permita superar los 25 kilómetros por hora. En estos casos, la legislación las equipara a una bicicleta tradicional.

Asimismo, algunos vehículos de movilidad personal, como los scooters eléctricos, podrán desplazarse por las ciclovías siempre que respeten las especificaciones técnicas y los límites de velocidad fijados por la normativa vigente. De esta manera, las autoridades buscan diferenciar a los vehículos autorizados de aquellos que, por su condición de motorizados, deben circular por la calzada. La medida pretende garantizar un uso seguro y ordenado de las ciclovías, priorizando la protección de los usuarios más vulnerables en la vía pública.

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