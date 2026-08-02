Por Christian Gambini

Cada día, las ciclovías de Lima enfrentan una realidad que contradice el propósito para el que fueron construidas. En distintos distritos, automóviles estacionados, motocicletas en circulación, comerciantes ambulantes e incluso peatones ocupan estos espacios exclusivos para bicicletas. Esta situación obliga a los ciclistas a abandonar la vía segura y desplazarse entre los vehículos, exponiéndose a un mayor riesgo de sufrir accidentes. Lo que debía representar una alternativa de movilidad ordenada termina convirtiéndose en un escenario de constantes obstáculos y conflictos.