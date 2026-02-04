Municipalidad de Lima se reunió con vecinos de Surco para dialogar sobre la Vía Expresa Sur

Escuchar
Alcalde de Lima se reunió con vecinos de Surco para resolver preocupaciones sobre las obras de la Vía Expresa Sur. Foto: MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con vecinos del distrito de Santiago de Surco con el objetivo de atender sus preocupaciones y garantizar la seguridad vial durante la ejecución de obras en la Vía Expresa Sur. Estos últimos reclamaron la construcción de puentes peatonales para evitar accidentes al transitar la zona.

