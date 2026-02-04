Municipalidad de Lima se reunió con vecinos de Surco para dialogar sobre la Vía Expresa Sur

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con vecinos del distrito de Santiago de Surco con el objetivo de atender sus preocupaciones y garantizar la seguridad vial durante la ejecución de obras en la Vía Expresa Sur. Estos últimos reclamaron la construcción de puentes peatonales para evitar accidentes al transitar la zona.

Durante el encuentro realizado en el Palacio Municipal, la Municipalidad de Lima señaló que evalúa implementar mecanismos de accesibilidad en los puentes provisionales.

“Estamos viendo cómo hacer para que estos puentes temporales también puedan contar con un mecanismo que permita ser utilizado por personas con discapacidad”, señaló Reggiardo, al recalcar que las observaciones de los vecinos están siendo consideradas de manera técnica.

También anunció mejoras en el sistema de semaforización y control peatonal en la zona. “Evaluamos la posibilidad de instalar semáforos en algunos cruces peatonales. También hemos dialogado sobre recuperar espacios que hoy están en manos de sectores vinculados a la delincuencia, y para ello vamos a coordinar con la Gerencia de Fiscalización para tomar las medidas necesarias”, precisó el alcalde.

Ello, luego de que representantes de vecinos y propietarios reclamaran que tras el inicio de las obras de la Vía Expresa Sur se retiraron semáforos del área.

“Nosotros nos hemos visto perjudicados, esa avenida que hemos transitado con vehiculos y peatonalmente hace años. Ahora se viene el inicio de clases escolares y cruzar ahi es bordear la muerte. Hemos pedido un semáforo que fue retirado cuando iniciaron las obras. Solo hoy hubo un accidente y atropellaron a una niña el año pasado”, dijo una vecina durante la reunión.

En materia de seguridad, Renzo Reggiardo indicó que se reforzará la presencia de fiscalizadores municipales en horario nocturno, y que se están acelerando coordinaciones con la empresa Luz del Sur para garantizar una iluminación adecuada de la Vía Expresa Sur.

El drama de recorrer la Vía Expresa Sur en hora punta. (Julio Reaño)

El alcalde también adelantó que, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), se evalúa la implementación de una guardia preventiva en la zona. “Estamos viendo la posibilidad de contar con una guardia que haga trabajos de prevención y evite actos delictivos. Este será un tema que seguiremos conversando en los próximos días”, agregó.

Respecto al avance de la obra, el burgomaestre reiteró que la instalación de los cuatro puentes peatonales provisionales se realizará en un plazo aproximado de 20 días, mientras que los puentes peatonales definitivos de concreto, que contarán con ascensores y todas las condiciones de accesibilidad, estarán listos en un periodo de seis meses.

Durante el encuentro también estuvo presente el presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes; y los vecinos de Surco Albino Chávez, Vanesa Farfán, Susan Pinto y Ángel Rivera.

Ante ellos, el alcalde de Lima se comprometió a realizar reuniones de seguimiento cada 15 días para evaluar la implementación de los acuerdos.