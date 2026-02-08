Resumen

Sicarios asesinan a tres hombres dentro de un restaurante en Los Olivos (Foto:César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

La madrugada del domingo 8 de febrero se registró un nuevo hecho de violencia en Lima. Tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de un negocio ubicada en el cruce de las avenidas Central y Rómulo Betancourt, en el distrito de Los Olivos, generando alarma entre vecinos y comensales.

