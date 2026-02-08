La madrugada del domingo 8 de febrero se registró un nuevo hecho de violencia en Lima. Tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de un negocio ubicada en el cruce de las avenidas Central y Rómulo Betancourt, en el distrito de Los Olivos, generando alarma entre vecinos y comensales.

De acuerdo con información policial, dos sujetos armados descendieron de una camioneta gris e ingresaron al establecimiento, donde dispararon directamente contra dos personas. Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó también a un padre de familia que cenaba junto a su esposa e hija.

La víctima colateral fue identificada como Juan Enrique Pardo Chuquiyauri, de 45 años. Según sus familiares, el hombre no tenía relación con los otros fallecidos y solo se encontraba compartiendo una comida cuando ocurrió el atentado.

Sicarios asesinan a tres hombres dentro de un restaurante en Los Olivos (Foto:César.grados@photo.gec)

El padre del fallecido señaló que el ataque habría estado dirigido contra las otras dos víctimas, quienes presuntamente portaban un arma de fuego, por lo que su hijo resultó afectado en un hecho ajeno. Además, exigió a las autoridades mayores acciones frente a la inseguridad ciudadana.

Peritos de criminalística llegaron al lugar y hallaron más de veinte casquillos de bala dentro del local, evidencia que confirma la violencia del ataque armado registrado en esta zona de Lima Norte.

Sicarios asesinan a tres hombres dentro de un restaurante en Los Olivos (Foto:César.grados@photo.gec)

Las otras dos víctimas aún no han sido identificadas y el caso permanece en investigación. La Policía Nacional continúa con las diligencias para ubicar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen ocurrido en Los Olivos.