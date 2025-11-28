Un violento accidente de tránsito que involucró a una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida como ‘Los Anconeros’, una retroexcavadora y un vehículo menor, dejó un saldo de al menos diez personas heridas, incluyendo a dos menores de edad, esta mañana en el kilómetro 20 de la Panamericana Norte, en Los Olivos.

El siniestro, ocurrido a la altura del paradero Santa Luisa, cerca de la Universidad Tecnológica del Perú, fue reportado minutos antes de las 8:00 a. m. de este viernes, generando una fuerte congestión vehicular.

Según informes, la unidad de transporte público, que cubre la ruta de Ancón y Lima, fue el más afectado tras chocar frontalmente contra el vehículo pesado, destruyendo por completo su parte delantera. Impacto que se habría escuchado a varios metros.

De tal forma, Luis Alberto Torres, conductor del Anconero, quien también resultó herido, contó que el choque se produjo por un desperfecto en los frenos.

“Escuché al chofer que dijo: ‘Se bajó los frenos, se vació los frenos’”, dijo una pasajera, confirmando la versión del conductor. “Parece que chocó contra el tractor y ahí frenó. Gracias a Dios tampoco ha habido heridos de gravedad”, concluyó.

La unidad de placa H1G-954, involucrada en el choque, registra multas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una suma superior a los ocho mil soles por diversas infracciones de tránsito, informó RPP.

En julio pasado, una unidad de la misma empresa estuvo involucrada en un accidente fatal en el Cercado de Lima, al chocar con un bus del Metropolitano, causando la muerte de tres personas, el chofer, su cobrador y un ingeniero (pasajero) de 24 años.

Al lugar llegaron hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos, junto a efectivos de la Comisaría PNP de Pro y personal de serenazgo, para auxiliar a las víctimas y asegurar la zona.

Los heridos, entre ellos dos adolescentes de 13 y 14 años que se dirigían a sus centros de estudio, fueron trasladados de emergencia, principalmente a la Clínica Aviva, ubicada a pocos metros del lugar del accidente, donde fueron estabilizados.

Agentes policiales intervinieron a los conductores de los tres vehículos involucrados para que rindan sus descargos, mientras continúan las pericias para determinar responsabilidades.