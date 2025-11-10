Joven es embestida por vehículo en San Isidro mientras cruzaba por paso peatonal. (Foto: Captura/Latina)
Redacción EC
Una joven resultó gravemente herida luego de ser por un automóvil mientras cruzaba por el paso peatonal en el cruce de las avenidas Javier Prado con Las Flores, en el distrito de . El accidente ocurrió la mañana del viernes 7 de noviembre, minutos antes de las 11:00 a.m., y fue registrado por cámaras de seguridad del municipio.

En las imágenes se observa el momento en que el vehículo que giraba desde la Av. Las Flores hacia Javier Prado Este embiste de forma intempestiva a la joven, quien cayó al pavimento tras el impacto. Un segundo automóvil que circulaba detrás logró detenerse a tiempo, evitando un atropello múltiple.

Los serenos de San Isidro acudieron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba una herida abierta de tres centímetros en la cabeza y dolor intenso en la cadera. Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Santa Rosa.

El conductor involucrado fue detenido y trasladado a la comisaría del sector, donde se le practicó el . La Policía Nacional ya analiza las grabaciones de las cámaras para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

