Los Olivos: Accidente deja cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad

Al menos cuatro personas murieron, entre ellas dos menores de edad, en un trágico accidente vehicular registrado durante la madrugada de este sábado en la avenida Universitaria, a la altura del cruce con la avenida Marañón, en el distrito limeño de Los Olivos.

El vehículo en el que se desplazaban las víctimas se despistó por causas aún no determinadas, invadió la berma central y terminó impactando violentamente contra una palmera. A consecuencia del choque, todos los ocupantes fallecieron en el lugar.

Choque y despiste mortal en la avenida Universitaria deja cuatro víctimas fatales. (Foto: César Grados/@photo.gec)

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue reportada a las 2:45 a.m., lo que motivó la movilización de hasta cuatro unidades para atender el siniestro. Sin embargo, los rescatistas solo pudieron confirmar el deceso de los ocupantes del automóvil.

Efectivos de la Comisaría PNP Laura Caller Iberico llegaron a la zona y establecieron un perímetro para iniciar las diligencias preliminares. Fuentes policiales confirmaron que entre las víctimas se encuentran un adolescente de 14 años y un niño de 3.

Accidente en Los Olivos cobra la vida de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. (Foto: César Grados/@photo.gec)

De acuerdo a RPP, los testigos señalaron que, antes de despistarse, el vehículo siniestrado habría colisionado con otro automóvil. En este segundo coche viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos y fueron evacuados de emergencia a un hospital cercano.

Hasta el cierre de este informe, la identidad de las personas fallecidas no había sido revelada. Se espera la llegada de representantes del Ministerio Público para autorizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Lima, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR