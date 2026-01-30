Escuchar
(2 min)
El IGP instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, recordando que los sismos no se pueden predecir | Foto: IGP (Captura)

El IGP instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, recordando que los sismos no se pueden predecir | Foto: IGP (Captura)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El IGP instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, recordando que los sismos no se pueden predecir | Foto: IGP (Captura)
El IGP instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, recordando que los sismos no se pueden predecir | Foto: IGP (Captura)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la noche de este viernes 30 de enero en el departamento de Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

TE PUEDE INTERESAR

Ica: Sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad
Sucesos

Ica: Sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad

INEI: uso de Internet es más frecuente en hombres que en mujeres
Sucesos

INEI: uso de Internet es más frecuente en hombres que en mujeres

‘El Monstruo’ en la Base Naval del Callao: ¿Por qué fue enviado a ese penal, cuál será su régimen carcelario y qué restricciones tendrá?
Sucesos

‘El Monstruo’ en la Base Naval del Callao: ¿Por qué fue enviado a ese penal, cuál será su régimen carcelario y qué restricciones tendrá?

Más de 834 mil miembros de mesa: multas, capacitaciones y otras claves del sorteo para Elecciones 2026
Sucesos

Más de 834 mil miembros de mesa: multas, capacitaciones y otras claves del sorteo para Elecciones 2026