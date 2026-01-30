Ica: Sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la noche de este viernes 30 de enero en el departamento de Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico, reportado a las 20:09 horas, tuvo su epicentro localizado en el mar, a 50 kilómetros al sur del distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, el evento sísmico presentó una profundidad de 20 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado III y IV en la escala de Mercalli en la localidad de Marcona, lo que generó alarma entre los residentes, aunque no se han reportado víctimas.

Horas antes, a las 7:34 de la noche, se anunció otro temblor en el mismo sector, esta vez 49 km al sur de Marcona.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 02-2026-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 50 KM AL S DE MARCONA, NASCA - ICA pic.twitter.com/HjsdIWJrML — Hidrografía Perú (@DHN_peru) January 31, 2026

CONOCE MÁS: Desalojan a invasores que ocuparon zona dentro de la Reserva Arqueológica Líneas de Nasca

Tras el suceso, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado para brindar tranquilidad a las localidades costeras.

“El sismo registrado no genera alerta de tsunami en el litoral peruano”, precisó la institución tras evaluar las características del evento.

El día 29, se registró otro sismo en la misma región, de magnitud 4.9, a 50 km al SO de Marcona, Nasca - Ica, con una profundidad de 40 km y coordenadas -15.73 de latitud y -75.43 de longitud. La intensidad fue IV en Marcona. El COEN-Indeci no reportó daños.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.1 ocurrido a 49 km al S de Marcona, Nasca – Ica. pic.twitter.com/oEnJz04sU4 — COEN - INDECI (@COENPeru) January 31, 2026

Cabe mencionar que Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde se concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

Ante esta realidad, los organismos de emergencia recordaron la importancia de contar con una mochila de emergencia que contenga botiquín, alimentos no perecibles, agua y artículos de comunicación.

Finalmente, el IGP instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, recordando que los sismos no se pueden predecir.