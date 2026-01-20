El río Pisco incrementó peligrosamente su caudal en las últimas horas, alcanzando el umbral hidrológico rojo y generando riesgo de posibles desbordes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que a las 22:00 horas del lunes 19 de enero el afluente registró un caudal de 256.31 metros cúbicos por segundo, nivel considerado crítico.

Según precisó el Senamhi, este valor extremo fue reportado en la estación hidrológica Letrayoc, ubicada en el distrito de Huancano. La entidad advirtió que la fuerte corriente del río podría ocasionar afectaciones en cultivos agrícolas y bocatomas situadas a lo largo de su recorrido.

Especialistas del organismo señalaron que el incremento del caudal está directamente relacionado con las lluvias registradas en los últimos días en la cabecera de la cuenca del río Pisco. Estas precipitaciones han contribuido al aumento sostenido del volumen de agua, elevando el riesgo para las zonas ribereñas.

🟠 El río #Pisco (Ica) hoy martes 20 de enero registra un caudal de 182.16 m³/s, a las 04:00 h, en la estación Letrayoc, ubicándose en umbral naranja. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica,… pic.twitter.com/uZuQfAPuCL — COEN - INDECI (@COENPeru) January 20, 2026

Ante este escenario, el Senamhi alertó que el comportamiento del río podría mantenerse en las siguientes horas, por lo que recomendó a la población alejarse de la ribera del río y evitar cruzar a pie corrientes de agua que superen la altura de las rodillas, a fin de prevenir accidentes.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que la misma estación hidrológica Letrayoc registró un caudal de 182.16 metros cúbicos por segundo a las 04:00 horas, evidenciando un ligero descenso. No obstante, advirtió que la fuerte corriente aún representa un peligro para diversas localidades.

De acuerdo con el COEN, los centros poblados que podrían verse afectados son Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Pariahuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc.

Frente a esta situación, las autoridades exhortaron a la población, agricultores y gobiernos locales a adoptar todas las medidas de prevención necesarias, evitar transitar o permanecer cerca del cauce del río y proteger las áreas de cultivo, con el objetivo de reducir el riesgo de pérdidas humanas y agrícolas.

