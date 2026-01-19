El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de 11 regiones del país, fenómeno que se presentaría los días martes 20 y miércoles 21 de enero.

Según el aviso meteorológico N.° 017, de nivel naranja, el evento afectaría a los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 40 milímetros por día en la selva norte, alrededor de 50 milímetros por día en la selva central y valores próximos a los 60 milímetros por día en la selva sur. Estas precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Recomendaciones del Indeci

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, así como asegurar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante una posible emergencia.

Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, implementar sistemas de alerta temprana como silbatos, campanas o alarmas, en coordinación con las autoridades locales, y preparar su Plan Familiar de Emergencias.

El Indeci informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene el monitoreo de las regiones alertadas y la coordinación con los gobiernos regionales y locales frente a los posibles efectos de este fenómeno meteorológico.