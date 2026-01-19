El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante esta semana se registrarán condiciones climáticas relativamente favorables en la región Loreto, con presencia de brillo solar durante el día y lluvias de moderada intensidad, principalmente en horas de la tarde y la noche. Sin embargo, la entidad advirtió que la situación hidrológica continúa siendo de cuidado debido al incremento sostenido de los principales ríos amazónicos.

El director de la Dirección Zonal 8 del Senamhi, Marco Paredes, precisó que en la ciudad de Iquitos y zonas cercanas la jornada inició con temperaturas entre 23 y 24 grados Celsius, lo que representa una mejora frente a la semana anterior. Durante el día, la temperatura máxima podría alcanzar los 34 grados, con una sensación térmica cercana a los 39 grados, valores considerados normales para esta época del año.

Senamhi reporta mejora climática en Loreto y advierte vigilancia hidrológica. (Foto: Andina)

Tras el brillo solar registrado en horas de la mañana, se esperan chubascos aislados durante las tardes, un patrón que se repetiría entre el martes y el jueves. El especialista aclaró que no se prevén lluvias intensas, sino precipitaciones moderadas que se presentarían mayormente en horas vespertinas y nocturnas.

Pese a este escenario climático estable, el Senamhi alertó que las lluvias persistentes en las partes altas de las cuencas amazónicas siguen influyendo en el comportamiento de los ríos. El río Amazonas alcanzó los 115.26 metros en la estación de Apu, valor cercano al umbral hidrológico amarillo, mientras que en Santa Rosa se registró un nivel de 65.69 metros, con tendencia ascendente. En tanto, el río Marañón llegó al umbral amarillo en el sector de Nauta con 122.84 metros.

Clima estable en Loreto contrasta con alerta por crecida de ríos. (Foto: Andina)

La situación más delicada se presenta en la cuenca del río Ucayali, donde los niveles en Requena y Contamana se ubican en umbral hidrológico naranja, próximos a un escenario de inundación. Ante ello, el Senamhi exhortó a la población ribereña a mantenerse informada por canales oficiales, adoptar medidas preventivas y extremar precauciones, especialmente quienes se desplazan en motocicleta, debido a la posible ocurrencia repentina de lluvias.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO