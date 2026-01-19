El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el río Huallaga alcanzó el umbral de alerta hidrológica naranja debido al aumento de su caudal, provocado por las lluvias registradas en la cuenca.

Según el Senamhi, la estación hidrológica HLM Yurimaguas reportó el último 19 de enero un nivel de 133.63 metros sobre el nivel del mar, con una tendencia ascendente. Esta estación es monitoreada por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.

El organismo advirtió que esta situación podría generar desbordes en zonas vulnerables, principalmente en áreas bajas de los distritos de Santa Cruz, Santa María y Yurimaguas, así como en extensas áreas agrícolas de la zona.

Ante este escenario, el Senamhi señaló que continuará emitiendo información actualizada sobre la evolución del nivel del río y otros eventos hidrometeorológicos, con el fin de apoyar la toma de decisiones preventivas.

Asimismo, recomendó a la población extremar las medidas de precaución y evitar realizar actividades cerca del cauce del río mientras se mantenga el incremento del caudal.

Impacto de las lluvias en el país

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo, informó que 12 personas murieron a causa de huaicos y deslizamientos registrados en distintas regiones del país, como Songos, Caravelí y Perené, esta última una de las más afectadas por las intensas lluvias.

Precisó que la temporada también ha dejado entre 350 y 400 damnificados, además del bloqueo de carreteras, lo que dificulta la llegada de ayuda humanitaria. Ante este escenario, el Gobierno declaró en emergencia a 525 distritos de la costa y la sierra, entre ellos Lima, Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Moquegua, por el riesgo de lluvias y desbordes.