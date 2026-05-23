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Resumen

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Luego de que el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, confirmara que el consorcio AFE será el encargado de trasladar el material electoral para la segunda vuelta de los comicios del 7 de junio, la entidad detalló a este Diario cuáles fueron los criterios para decidirse por dicha corporación.

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Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León
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