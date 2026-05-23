El material será desplegado desde las instalaciones de la entidad electoral en Lurín a partir del viernes 5 de junio a las 10 p.m., es decir, 33 horas antes de que se inicien las elecciones. Esta distribución se realizará hasta el mediodía del sábado 6 de junio.

La ONPE comunicó que la convocatoria al servicio de transporte de carga a nivel nacional fue publicada en su página web y redes sociales. Esta comprendía el despliegue y repliegue del material electoral y de implementos para el simulacro y el sufragio correspondientes a la segunda vuelta. “Se dieron a conocer los términos de referencia y la apertura de un canal para formular consultas y observaciones, las cuales fueron atendidas y respondidas”, informó.

La propuesta técnica del consorcio AFE fue revisada por evaluadores para determinar si cumplía con los requisitos de calificación. Foto: ONPE.

El organismo electoral cursó invitaciones a 13 empresas que, tras una evaluación preliminar, fueron consideradas aptas para brindar el servicio requerido. En esa etapa inicial, además, se verificó que las empresas se encontraran habilitadas para contratar con el Estado y se evaluó su nivel de cumplimiento en contrataciones anteriores. “Los lineamientos facultan a la ONPE para que invite a empresas que considere aptas para brindar el servicio requerido”, se resaltó.

Además, la entidad aclaró que no se cursó invitación a la empresa Galaga debido a que “actualmente se encuentra comprendida en un proceso de investigación relacionado con la evaluación del cumplimiento del servicio prestado durante la primera vuelta electoral”.

Sobre si hubo otros competidores, precisó que “el jueves 14 de mayo, el consorcio AFE presentó su propuesta técnica en sobre cerrado y a través de la mesa de partes física de la ONPE. El consorcio está integrado por tres razones sociales: AFE Service S.A.C., Coral Logística Terrestre S.A.C. y L y T (T.I.T.) Logística Soluciones Integrales E.I.R.L. No se presentaron otras propuestas”.

Los criterios de elección

Se informó que la propuesta técnica del consorcio AFE fue revisada por evaluadores para determinar si cumplía con los requisitos de calificación: capacidad legal (habilitación), capacidad técnica y profesional (mínimo 20 vehículos propios) y experiencia del postor en la especialidad.

El jefe interino Bernardo Pachas espera culminar el proceso con la suscripción definitiva del contrato de servicios logísticos.

El puntaje obtenido por el consorcio fue el siguiente: 60 puntos en experiencia adicional del postor en la especialidad, 40 puntos en el plazo de prestación del servicio, el puntaje máximo de 100 puntos en la evaluación técnica y otro puntaje máximo de 100 puntos en la evaluación económica, obteniendo así una calificación aprobatoria.

El Comercio consultó a la ONPE por qué no eligió al consorcio AFE desde la primera vuelta, teniendo en cuenta que este postuló a la licitación correspondiente en ese entonces, pero finalmente se contrató a la empresa Galaga, cuestionada por presuntas irregularidades. Además, dicho consorcio no cuenta con deudas de cobranza activa en la Sunat y ya había participado en los comicios del 2016 y 2021, sin registrar acusaciones como las que enfrenta Galaga por su desempeño en la última elección.

“Dentro de la evaluación, no quedó en primer lugar (el consorcio AFE) en orden de prelación, luego de sumados los puntajes técnico y económico; por ende, no fue elegido”, respondieron.

Sobre el consorcio

De acuerdo con el registro de Sunat de AFE Service S.A.C., su domicilio fiscal está ubicado en la avenida Guardia Civil 1321, oficina 1004, en Surquillo. La empresa cuenta con 103 trabajadores en planilla y 92 prestadores de servicios. Su gerente general es Justo Federico Carvajal Aguirre, mientras que Gleydy Elizabeth Pesantes Lalangui y Emilly Yuliana Severino Murcia figuran como apoderadas.

El consorcio AFE no cuenta con deudas de cobranza activa en la Sunat.

El jefe interino Bernardo Pachas espera culminar el proceso con la suscripción definitiva del contrato de servicios logísticos. Cuando se realizó el anuncio, declaró que la entidad se encontraba en la fase final de revisión documentaria.

Marco legal del proceso de contratación

La ONPE resaltó que la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, otorga a los organismos del sistema electoral una habilitación legal excepcional para regular sus contrataciones mediante procedimientos internos, atendiendo la naturaleza urgente y temporal de las necesidades propias de los procesos electorales del 2026.