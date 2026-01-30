Ventanilla: sicarios asesinan a padre frente a su hijo de tres años

Un padre de familia fue asesinado por sicarios mientras se encontraba acompañado por su menor hijo de apenas tres años, en el pasaje Las Dalias, ubicado en la urbanización Satélite, distrito de Ventanilla, Callao. El crimen ocurre en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para combatir la criminalidad.

El hombre que responde al nombre de José Estela Rosales, de 39 años, fue atacado y victimado de siete balazos por sujetos la tarde del jueves 29 de enero.

Según América Noticias, Estela Rosales, que laborada como promotor de eventos, regresaba a su domicilio luego de su jornada laboral cuando decidió acudir a una tienda local para realizar una compra, en ese momento, fue interceptado por los atacantes.

Vecinos de la zona se mostraron sorprendidos del ataque pues José Estela Rosales trabajaba desde hace varios años de manera independiente y nunca había recibido amenazas con anterioridad.

Tras el suceso, los familiares de la víctima llegaron hasta la sede del Depincri de Ventanilla para exigir que se identifique a los responsables y se haga justicia.

La Policía señaló que se trató de un ataque directo, además, confirmó qu el menor no sufrió lesiones, pero fue testigo de toda la escena del crimen. Peritos de Criminalística realizaron las diligencias en el lugar para recolectar evidencias que ayuden a esclarecer las causas del asesinato en esta zona de Ventanilla.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en medio de una emergencia, llama al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) que brinda atención médica las 24 horas, los siete días de la semana y de manera gratuita. Solo debes marcar el 106.

Asimismo, ante desastres naturales u otras situaciones que pongan en riesgo la salud, seguridad o la vida, se puede contactar a la Cruz Roja a través del 115, un servicio humanitario y gratuito.