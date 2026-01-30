Municipalidad de Lima posterga obras y desvíos en la avenida Javier Prado

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la postergación de las obras y desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado a solo días de haber iniciado la construcción de la nueva vía rápida Los Frutales – El Golf, en La Molina. Esta medida responde ante la incomodidad que generaba a los vecinos, conductores y público que transita por la zona.

La comuna precisó que si bien el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) mantiene compromisos contractuales con el contratista Consorcio Golf Los Incas; para la actual gestión prevalece el bienestar ciudadano.

Desvío por obras en la avenida Javier Prado como paso previo a los trabajos de la nueva vía Rápida Frutales - El golf. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

En ese sentido, la MML constituirá lo más pronto posible una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, que revisará de manera exhaustiva el estudio y análisis de la transitabilidad de los desvíos.

“La ‘marcha blanca’ y las intervenciones se reiniciarán únicamente cuando esta comisión emita su informe técnico favorable, garantizando así una solución eficiente que respete la tranquilidad de los vecinos”, resalta el comunicado.

Cabe señalar que la nueva vía rápida Javier Prado (Frutales – El Golf) forma parte de un paquete de obras que la comuna limeña tiene previsto ejecutar con el único objetivo de mejorar la transitabilidad de la ciudad de Lima.

¿En qué consisten las obras en la Javier Prado?

El proyecto contempla la construcción de un nuevo paso a desnivel en la avenida Javier Prado, como continuidad del viaducto ya existente en la zona del óvalo Monitor. La infraestructura contará con dos carriles por sentido, permitiendo un tránsito más fluido y continuo.

Además, incluye la adecuación de carriles a nivel, mejoras en veredas y sardineles. También un plan de desvío vehicular coordinado entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la ATU y la Municipalidad de La Molina.

El costo de inversión es superior a los 90 millones de soles y beneficiará a más de 146 mil vecinos.