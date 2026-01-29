Elecciones Generales 2026: cuánto pagará la ONPE a los miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los ciudadanos designados para integrar las mesas de sufragio recibirán una compensación económica y otros beneficios, siempre que cumplan con toda la jornada electoral del 12 de abril.

En las Elecciones Generales 2026, la ONPE otorgará una compensación económica a quienes asuman el rol de miembros de mesa. Este beneficio busca asegurar la correcta instalación de las mesas, el desarrollo de la votación y el conteo de votos durante la jornada electoral.

El organismo electoral precisó que el pago será entregado únicamente a quienes cumplan con todas las etapas del proceso: instalación de la mesa, atención a los electores y participación en el escrutinio. De no completarse la jornada o no presentarse, el ciudadano pierde el beneficio y queda expuesto a una multa.

La compensación económica asciende a 165 soles por jornada, monto equivalente al 3% de una UIT. Este pago aplica para miembros de mesa titulares, suplentes que asuman efectivamente el cargo y ciudadanos que sean convocados “de la fila” y permanezcan durante todo el día.

Además del pago, los miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso laboral no compensable, válido tanto para trabajadores del sector público como del privado.

¿Cómo se conforman las mesas de sufragio?

Para estos comicios, cada mesa estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. El número de suplentes fue duplicado con el objetivo de garantizar la instalación de las mesas desde las 6:00 a. m., el inicio de la votación a las 7:00 a. m. y el cierre a las 5:00 p. m.

La ONPE informó que más de 820 mil ciudadanos serán designados en todo el país. Ellos estarán a cargo de la instalación de mesas, el desarrollo del sufragio, el conteo de votos y la entrega de actas electorales.

ONPE sorteará a miembros de mesa. Foto: ONPE.

Sorteo y publicación de resultados

El sorteo nacional de miembros de mesa se realiza este jueves 29 de enero. La selección se efectúa a partir del padrón electoral, al que se aplican filtros como edad, nivel educativo y ausencia de impedimentos legales.

La lista oficial será publicada el mismo día en las oficinas de la ONPE, en espacios públicos de cada jurisdicción y en su plataforma digital. En el caso del extranjero, la información será difundida mediante oficinas descentralizadas con apoyo de la Cancillería.