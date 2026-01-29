Escuchar
Elecciones Generales 2026: cuánto pagará la ONPE a los miembros de mesa. (Foto: Gob.pe)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los ciudadanos designados para integrar las mesas de sufragio recibirán una compensación económica y otros beneficios, siempre que cumplan con toda la jornada electoral del 12 de abril.

Elecciones Generales 2026: cuánto pagará la ONPE a los miembros de mesa
Lima

Elecciones Generales 2026: cuánto pagará la ONPE a los miembros de mesa

