INEI: uso de Internet es más frecuente en hombres que en mujeres

Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que en todo el Perú y durante el tercer trimestre de 2025, el 83,6% de los hombres de seis y más años de edad hizo uso del Internet, por encima de la cifra registrada en las mujeres (80,9%).

En cuanto a las actividades que realiza la población usuaria de Internet, el 91,0% se conecta para comunicarse mediante correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. Además, el 90,7% usa la red con fines recreativos, como jugar videojuegos o descargar películas y música, y el 80,8% la emplea para buscar y obtener información.

En esa línea, el 90,8% de los hombres y el 91,3% de las mujeres usaron Internet para comunicarse. En cuanto a las actividades recreativas, el uso fue ligeramente mayor entre los hombres (91,6%), frente al 89,8% registrado en las mujeres.

Jóvenes y adultos jóvenes usan más Internet

También durante el tercer trimestre de 2025, el mayor uso de Internet se concentró en la población joven y adulta joven. El 95,8% de las personas de 19 a 24 años accedió a la red, seguido por el grupo de 25 a 40 años (94,2%) y el de 12 a 18 años (92,4%). En cambio, la conectividad fue menor entre los niños de 6 a 11 años (64,9%) y entre las personas de 60 años a más (51,2%).

Asimismo, según grupo etario, el uso de Internet con fines de comunicación es más frecuente en las personas de 25 a más años de edad, alcanzando el 97,8%; mientras que en el grupo de entre 6 y 24 años esta proporción fue de 79,6%, predominando el uso recreativo o académico.

Más del 90% usa celular

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el tercer trimestre de 2025 el 91,3% de la población de 6 años de edad a más utilizó un teléfono celular, cifra que representa un incremento de 0,5% respecto al mismo periodo de 2024.

Por zona de residencia, el uso de telefonía móvil fue mayor en Lima Metropolitana (93,7%), seguido por el resto urbano (92,6%) y el área rural (83,6%). En cuanto al sexo, el uso fue similar entre hombres (91,6%) y mujeres (91,1%).

Nivel educativo y uso de celular

En este aspecto, el 99,2% de las personas con educación superior universitaria y el 99,0% con educación superior no universitaria utilizó teléfono celular. En contraste, la proporción fue de 81,8% entre quienes cuentan con educación primaria o menor.

Por grupos de edad, los mayores niveles de uso de telefonía móvil se registraron entre la población de entre 12 y 59 años de edad, con coberturas superiores al 90%. En tanto, el uso fue menor en los niños de entre 6 y 11 años (67,5%) y en los adultos de 60 años a más (82,7%).