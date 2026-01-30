Llovizna sorprende a Lima y Senamhi advierte que las lluvias de verano continuarán

Una llovizna de verano sorprendió la noche del jueves a vecinos de diversos distritos de Lima Metropolitana, en medio de una semana marcada por temperaturas elevadas durante el día y una sensación de bochorno en horas nocturnas.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este tipo de precipitaciones continuará registrándose en la capital. Según explicó la entidad, el incremento de lluvias en la sierra favorece el aumento de la nubosidad en la costa central.

La especialista del Senamhi Angie Flores indicó que se esperan precipitaciones ligeras durante la noche del 29 de enero y la madrugada del 30. Precisó, además, que las zonas donde podrían presentarse con mayor intensidad son Chosica y Ate Vitarte.

El organismo detalló que el aumento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera facilitan el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral.

En ese contexto, el Senamhi señaló que durante la noche y la madrugada se registran altos niveles de humedad relativa en distintos sectores de la capital.

En Lima Oeste y el Callao, los valores se ubicaron entre 88 % y 91 % entre las 7:00 p. m. y las 4:00 a. m. En Lima Centro, la humedad aumentaría de 75 % hasta 92 %, con sus niveles más altos entre la 1:00 a. m. y las 4:00 a. m.

Para Lima Este, la humedad relativa oscilaría entre 78 % y 90 % en el mismo horario. En tanto, en Lima Sur se prevén valores entre 78 % y 92 %, mientras que en Lima Norte se registraría un incremento desde el 80 % hasta cerca del 90 % durante la noche y la madrugada.

Finalmente, el Senamhi indicó que las lluvias de verano se presentarían de manera intermitente y dispersa, principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada