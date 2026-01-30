Vía Expresa: PNP captura banda criminal que robaba vehículos y autopartes | FOTOS

La División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró en San Isidro, la captura de tres sujetos señalados como integrantes de la banda criminal denominada ‘Los Malditos del Cono’, implicada en el robo de vehículos y autopartes en distintas zonas de Lima.

La intervención policial se realizó en la Vía Expresa, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, cuando los agentes detectaron a los sospechosos desplazándose en tres automóviles. Durante la detención, se encontró que los vehículos transportaban presuntas piezas de autos robadas, por lo que los efectivos procedieron con las diligencias correspondientes.

Canal N indicó que de acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes habrían salido desde zonas de comercio informal como la avenida Iquitos, Manco Cápac y el jirón Antonio Raimondi.

Personal de la de la Dirección de Protección de Vehículos (Diprove) realizará el peritaje respecto.

En lo que va de enero de 2026, las autoridades policiales han destacado una contención en las cifras de delitos, con una reducción de denuncias de extorsión en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que atribuyen a operativos y acciones coordinadas contra las bandas delictivas.