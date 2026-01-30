Vía Expresa: PNP captura banda criminal que robaba vehículos y autopartes | FOTOS

Los sujetos fueron intervenidos en la Vía Expresa cerca a la avenida Javier Prado. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
1/10
Captura banda de delincuentes que robaba autopartes
  • Los sujetos fueron intervenidos en la Vía Expresa cerca a la avenida Javier Prado. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    1/10

    Los sujetos fueron intervenidos en la Vía Expresa cerca a la avenida Javier Prado. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    1/10

    Los sujetos fueron intervenidos en la Vía Expresa cerca a la avenida Javier Prado. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • El operativo ocurrió pasado el mediodía de hoy, viernes 30 de enero. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    2/10

    El operativo ocurrió pasado el mediodía de hoy, viernes 30 de enero. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    2/10

    El operativo ocurrió pasado el mediodía de hoy, viernes 30 de enero. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Los sospechosos se desplazaban a bordo de tres vehículos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    3/10

    Los sospechosos se desplazaban a bordo de tres vehículos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    3/10

    Los sospechosos se desplazaban a bordo de tres vehículos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Casi 10 agentes de la PNP realizaron este operativo en San Isidro. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    4/10

    Casi 10 agentes de la PNP realizaron este operativo en San Isidro. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    4/10

    Casi 10 agentes de la PNP realizaron este operativo en San Isidro. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Serán investigados si pertenecen a alguna banda criminal. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    5/10

    Serán investigados si pertenecen a alguna banda criminal. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    5/10

    Serán investigados si pertenecen a alguna banda criminal. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • El tráfico en la vía auxiliar se congestionó durante varios minutos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    6/10

    El tráfico en la vía auxiliar se congestionó durante varios minutos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    6/10

    El tráfico en la vía auxiliar se congestionó durante varios minutos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Aún se desconoce si los detenidos tienen antecedentes penales. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    7/10

    Aún se desconoce si los detenidos tienen antecedentes penales. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    7/10

    Aún se desconoce si los detenidos tienen antecedentes penales. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    8/10

    El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    8/10

    El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Estos sujetos operaban en el distrito de Carabayllo. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    9/10

    Estos sujetos operaban en el distrito de Carabayllo. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    9/10

    Estos sujetos operaban en el distrito de Carabayllo. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Los intervenidos transportaban autopartes presuntamente robadas. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
    10/10

    Los intervenidos transportaban autopartes presuntamente robadas. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

    10/10

    Los intervenidos transportaban autopartes presuntamente robadas. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Por Redacción EC

La División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró en San Isidro, la captura de tres sujetos señalados como integrantes de la banda criminal denominada ‘Los Malditos del Cono’, implicada en el robo de vehículos y autopartes en distintas zonas de Lima.

Vía Expresa: PNP captura banda criminal que robaba vehículos y autopartes | FOTOS
Policiales

Vía Expresa: PNP captura banda criminal que robaba vehículos y autopartes | FOTOS

Ventanilla: sicarios asesinan a padre frente a su hijo de tres años
Policiales

Ventanilla: sicarios asesinan a padre frente a su hijo de tres años

‘El Monstruo’ llegó al Perú: Erick Moreno cumplirá prisión preventiva en la Base Naval del Callao
Policiales

‘El Monstruo’ llegó al Perú: Erick Moreno cumplirá prisión preventiva en la Base Naval del Callao

Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, alias “El Monstruo”
Policiales

Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, alias “El Monstruo”