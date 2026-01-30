Más de 12 horas de lluvia inundan calles de Iquitos

Las calles de Iquitos, en la región Loreto, quedaron inundadas luego de 12 horas de lluvia intensa, en especial, los días martes y jueves, acompañadas de vientos fuertes y posibles tormentas eléctricas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que febrero se perfila como un mes marcadamente lluvioso.
TE PUEDE INTERESAR
- Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias
- Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”
- Jhonsson Cruz líder de ‘Los Pulpos’ fugó enfermo de operativo policial en Bolivia
- Indeci: 519 distritos en emergencia y 12 muertos por lluvias y deslizamientos
- DNI 3.0 gratis para menores, adultos mayores y personas con discapacidad en 11 sedes de Lima
Seguir temas