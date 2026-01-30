Más de 12 horas de lluvia inundan calles de Iquitos

Las calles de Iquitos, en la región Loreto, quedaron inundadas luego de 12 horas de lluvia intensa, en especial, los días martes y jueves, acompañadas de vientos fuertes y posibles tormentas eléctricas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que febrero se perfila como un mes marcadamente lluvioso.

En imágenes de América Noticias se aprecia a mototaxis circular en medio de las pistas debido a que los drenajes colapsaron. En las casas, el agua llegó hasta el metro de altura dañando artefactos y objetos.

¿A qué se deben las lluvias en Loreto?

El jefe del Senamhi Loreto, ingeniero Marco Paredesm indicó que una gran masa nubosa proveniente del Brasil viene afectando a casi toda la región, con núcleos de lluvia más pronunciados en las provincias de Ucayali, Mariscal Ramón Castilla y Maynas.

El Senamhi apuntó que, en todo el territorio regional, se tendrá temperaturas mínimas cercanas a los 23 grados y máximas que alcanzarán los 28 a 29 grados centígrados.

El Senamhi informó que, desde el martes 27 al jueves 29 de enero, se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Río Ucayali alcanza umbral rojo en Loreto

El lunes 26, el organismo adscrito al Ministrio del Ambiente (Minam) indicó que el río Ucayali se encuentra en umbral hidrológico rojo en la estación hidrológica Requena. Esta situación pone en riesgo a los centros poblados asentados en zonas bajas e inundables, tales como Requena, Santa Rosa, 11 de Agosto, Yanallpa, Nuevo Progreso y Nueva Florida.