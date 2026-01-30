Más de 12 horas de lluvia inundan calles de Iquitos

Escuchar
Las calles de Iquitos, en la región Loreto, quedaron inundadas luego de 12 horas de lluvia intensa, en especial, los días martes y jueves, acompañadas de vientos fuertes y posibles tormentas eléctricas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que febrero se perfila como un mes marcadamente lluvioso.

