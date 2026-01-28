Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias

Escuchar
(2 min)
Lluvias activan más de 20 quebradas y dañan gravemente la carretera Perené–Pichanaqui. (Foto: Captura/América Noticias)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Las intensas lluvias que se registran en la selva central del país han provocado la activación de más de 20 quebradas en la provincia de Chanchamayo, generando serios daños en la carretera marginal que une las localidades de Perené y Pichanaqui, una de las principales vías de conexión en la zona.

