Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias

Las intensas lluvias que se registran en la selva central del país han provocado la activación de más de 20 quebradas en la provincia de Chanchamayo, generando serios daños en la carretera marginal que une las localidades de Perené y Pichanaqui, una de las principales vías de conexión en la zona.

De acuerdo con reportes desde el lugar, el punto más crítico se ubica en la Asociación de Viviendas Corazón de Jesús, donde una quebrada activada durante la madrugada destruyó parte de la plataforma vial, dejando el tránsito parcialmente bloqueado y obligando a los conductores a realizar maniobras peligrosas para cruzar el sector.

Emergencia en la selva central: lluvias dañan carretera marginal y dejan damnificados. (Foto: Captura/América Noticias)

La Policía informó que el paso entre La Merced y Pichanaqui se encuentra restringido y se desarrolla de forma lenta debido a la acumulación de lodo, piedras y restos de vegetación sobre la vía. El transporte de carga y de pasajeros es uno de los más afectados, ya que no existen rutas alternas habilitadas.

En el sector de Los Ángeles, en Pichanaqui, se reportaron personas damnificadas luego de que el agua y el lodo ingresaran a varias viviendas. Los vecinos señalaron que las lluvias no han cesado, lo que mantiene en permanente alerta a las familias que viven cerca de las laderas y zonas de quebradas.

Los pobladores de la Asociación Corazón de Jesús indicaron que el huaico se produjo alrededor de las 3:00 a. m., tras el colapso de una alcantarilla. El desborde arrastró grandes cantidades de lodo y monte hacia las calles principales, afectando gravemente la estructura de la carretera marginal.

Más de 20 quebradas activadas ponen en riesgo la carretera Perené–Pichanaqui. (Foto: Captura/América Noticias)

Ante la emergencia, los residentes solicitaron apoyo urgente al Gobierno Regional de Junín, principalmente el envío de maquinaria pesada y volquetes para retirar los escombros. Aunque maquinaria llegó horas después, los trabajos resultan insuficientes frente a la magnitud del desastre.

Las autoridades de Defensa Civil continúan monitoreando las más de 20 quebradas activadas a lo largo de la carretera y recomendaron a los viajeros extremar precauciones, ya que el pronóstico indica que las lluvias continuarán en la selva central durante las próximas horas.

