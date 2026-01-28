ATU suspende a chofer del Metropolitano captado usando celular mientras manejaba

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ha suspendido de manera inmediata al chofer del Metropolitano, luego de ser captado en un video manejando y a la vez utilizando un teléfono celular y audífonos.

En las imágenes que se han vuelto viral en las redes sociales, el conductor conduce coge el timón con la mano derecha, mientras que con la izquierda revisa por algunos segundos su aparato móvil, sin mirar la vía.

Frente a esta inconducta, el ATU indicó que “constituye una falta muy grave y pone en riesgo la seguridad de los usuarios”.

📢 #ATUInforma | La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la suspensión inmediata de un conductor del Metropolitano, luego de tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales. pic.twitter.com/CbFzgNrd0L — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 27, 2026

“Tras la verificación de las imágenes, la entidad adoptó las medidas correspondientes en coordinación con el concesionario, en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, señaló en su comunicado.