Playa Agua Dulce estará cerrada el domingo 15 de febrero por exceso de basura

La Municipalidad de Chorrillos confirmó el cierre temporal de la playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por una excesiva acumulación de basura, misma que pone en riesgo la salubridad del lugar y seguridad de los bañistas.

Según informó el municipio, esta se tomó tras evaluar el impacto negativo de los residuos en el ecosistema costero. Y es que, “a pesar de las reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario”.

Comunicado de la Municipalidad de Chorrillos

Por ese motivo, la administración municipal enfatizó que la prioridad actual es la recuperación del entorno natural, por lo que, confirmaron el cierre de esta playa.

“Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objeto de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural” , dijo.

A su vez, la Municipalidad de Chorrillos fue clara al advertir que el cierre es definitivo para esta quincena, un día después de San Valentín y que “no se contemplan nuevas prórrogas ni excepciones” para el ingreso de veraneantes.

Se espera que durante la jornada de cierre se realicen labores intensivas de limpieza y mantenimiento especializado en toda la extensión de la playa.