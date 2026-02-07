Playa Agua Dulce estará cerrada el domingo 15 de febrero por exceso de basura

Resumen

El Municipio advirtió que el cierre es definitivo para la fecha señalada y que "no se contemplan nuevas prórrogas ni excepciones" para el ingreso de veraneantes.
Por Redacción EC

La Municipalidad de Chorrillos confirmó el cierre temporal de la playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por una excesiva acumulación de basura, misma que pone en riesgo la salubridad del lugar y seguridad de los bañistas.

