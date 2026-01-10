Vista general de la playa repleta de personas, reflejo de la alta afluencia durante el verano 2026. (Foto: GEC)
Vista general de la playa repleta de personas, reflejo de la alta afluencia durante el verano 2026. (Foto: GEC)
elcomercio

Vista general de la playa repleta de personas, reflejo de la alta afluencia durante el verano 2026. (Foto: GEC)

  • Vista general de la playa repleta de personas, reflejo de la alta afluencia durante el verano 2026. (Foto: GEC)
    1 / 8

    Vista general de la playa repleta de personas, reflejo de la alta afluencia durante el verano 2026. (Foto: GEC)

  • Tablas y equipos de deportes acuáticos resaltan entre la multitud que llegó a Agua Dulce. (Foto: GEC)
    2 / 8

    Tablas y equipos de deportes acuáticos resaltan entre la multitud que llegó a Agua Dulce. (Foto: GEC)

  • Familias se agrupan bajo sombrillas para protegerse del sol y compartir alimentos frente al mar. (Foto: GEC)
    3 / 8

    Familias se agrupan bajo sombrillas para protegerse del sol y compartir alimentos frente al mar. (Foto: GEC)

  • Veraneantes disfrutan de un día de playa entre risas, comida y conversación. (Foto: GEC)
    4 / 8

    Veraneantes disfrutan de un día de playa entre risas, comida y conversación. (Foto: GEC)

  • Grupo de personas descansa sentado cerca a la orilla, aprovechando el buen clima en la playa de Chorrillos. (Foto: GEC)
    5 / 8

    Grupo de personas descansa sentado cerca a la orilla, aprovechando el buen clima en la playa de Chorrillos. (Foto: GEC)

  • Bañistas ingresan al mar para refrescarse ante las altas temperaturas registradas en Lima. (Foto: GEC)
    6 / 8

    Bañistas ingresan al mar para refrescarse ante las altas temperaturas registradas en Lima. (Foto: GEC)

  • Niños y jóvenes juegan en la arena mientras otros descansan bajo el sol, en una escena típica del verano limeño. (Foto: GEC)
    7 / 8

    Niños y jóvenes juegan en la arena mientras otros descansan bajo el sol, en una escena típica del verano limeño. (Foto: GEC)

  • Bañistas caminan por la orilla de la playa Agua Dulce en medio de una alta concurrencia durante el fin de semana. (Foto: GEC)
    8 / 8

    Bañistas caminan por la orilla de la playa Agua Dulce en medio de una alta concurrencia durante el fin de semana. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Cientos de limeños acudieron este fin de semana a la playa , en el distrito de Chorrillos, para disfrutar del sol, el mar y las altas temperaturas propias del , en una de las jornadas más concurridas de la temporada.

LEE: SJL: Atacan con explosivos bus de La 50 mientras trasladaba pasajeros

Desde tempranas horas, familias completas, grupos de amigos y bañistas de todas las edades aprovecharon el buen clima para refrescarse en el mar, descansar bajo sombrillas y participar en actividades recreativas sobre la arena.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Las imágenes captan escenas típicas del verano limeño: personas caminando por la orilla, niños jugando en la arena, grupos compartiendo alimentos y jóvenes practicando deportes acuáticos, en medio de un ambiente festivo y de alta afluencia de público.

MÁS: Extorsionadores atacan a balazos bus lleno de pasajeros en Huarochirí

Agua Dulce, considerada una de las playas más tradicionales y accesibles de Lima, volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro durante los días de intenso calor, en una temporada marcada por temperaturas elevadas y cielos despejados.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC