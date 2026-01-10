Cientos de limeños acudieron este fin de semana a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, para disfrutar del sol, el mar y las altas temperaturas propias del verano 2026, en una de las jornadas más concurridas de la temporada.

Desde tempranas horas, familias completas, grupos de amigos y bañistas de todas las edades aprovecharon el buen clima para refrescarse en el mar, descansar bajo sombrillas y participar en actividades recreativas sobre la arena.

Las imágenes captan escenas típicas del verano limeño: personas caminando por la orilla, niños jugando en la arena, grupos compartiendo alimentos y jóvenes practicando deportes acuáticos, en medio de un ambiente festivo y de alta afluencia de público.

Agua Dulce, considerada una de las playas más tradicionales y accesibles de Lima, volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro durante los días de intenso calor, en una temporada marcada por temperaturas elevadas y cielos despejados.