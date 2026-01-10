Un bus de la empresa de transporte Negociaciones Santa Anita fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, dejando como saldo un conductor herido, en un nuevo episodio de violencia contra el transporte público en Lima.

Según testigos, la unidad fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Sin importar que el vehículo se encontraba lleno de pasajeros, los atacantes realizaron hasta tres disparos dirigidos al conductor.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro del chofer, quien, pese a estar herido, continuó manejando varias cuadras hasta llegar a una zona con mayor iluminación, donde pudo detenerse y pedir auxilio, evitando así consecuencias mayores para los usuarios.

Extorsionadores balean unidad de transporte público en Huarochirí. (Foto: Captura/Latina)

El conductor fue identificado como Jorge Cabrera Fernández, de 41 años. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde recibió atención médica por la herida de bala. Horas después, fue dado de alta, según informaron fuentes médicas.

Trabajadores de la empresa Negociaciones Santa Anita, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho–Pachacámac, revelaron que actualmente pagan cupos extorsivos a dos bandas criminales que operan en la zona. No obstante, consideran que este ataque armado habría sido perpetrado por una tercera organización delictiva.

Ante esta situación, los transportistas exigieron la inmediata intervención de la Policía Nacional y mayor resguardo en la ruta, advirtiendo que la violencia y las extorsiones ponen en riesgo permanente a conductores, cobradores y pasajeros.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.