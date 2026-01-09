El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exhortó a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) que asegure el suministro permanente e ininterrumpido de placas vehiculares para la categoría L (motocicletas y vehículos menores), de acuerdo con lo establecido en sus compromisos contractuales.

A través del Oficio N.° 003-2026-MTC/17, el MTC requirió de manera formal a la AAP, que detalle el inventario disponible de placas azules de seis dígitos y remita un plan de contingencia inmediato, conforme a lo estipulado en el acuerdo vigente.

Cabe señalar que el MTC precisó que la suspensión temporal de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje con chip, hasta el 30 de noviembre de 2026, responde a una decisión técnica y de protección al usuario.

Asimismo, el ministerio negó que la AAP desconociera previamente la situación y precisó que, desde diciembre, la asociación estaba informada sobre el escenario técnico y económico.

¿Cuáles son las nuevas acciones del MTC?

Ante una posible demora por desabastecimiento, el MTC anunció un nuevo proceso administrativo y logístico que involucrará una supervisión reforzada y la evaluación de alternativas para asegurar el suministro permanente de placas.

El plan contempla una supervisión rigurosa del cumplimiento del plan de contingencia por parte de la AAP, así como la evaluación de todas las alternativas previstas en el marco normativo para evitar afectaciones a los usuarios.