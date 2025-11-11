A las 5 de la mañana de hoy, martes 11 de noviembre, un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue atacado a balazos por delincuentes que intentaron robarle cuando llegaba a su domicilio ubicado en la calle Las Magnolias, distrito de El Agustino.

Buenos Días Perú indicó que el suboficial de tercera Franco Villalta Callahue regresaba de realizar sus labores como todos los días, y cuando se encontraba estacionando su motocicleta frente al portón de su casa, fue interceptado por desconocidos que le dispararon.

Alertados tras los disparos, personal de la Policía Nacional, del Serenazgo y Bomberos acudieron al lugar y lo llevaron de inmediato de urgencia al Hospital Hipólito Unánue, donde permanece internado con un impacto de bala en el pecho. Su estado de salud es estable.

La PNP resguardó y cercó la zona. Peritos encontraron cinco casquillos de bala, dos de ellos sin detonar. Además, se busca cámaras de seguridad para esclarcer el ataque que, al parecer, se trataría de un ajuste de cuentas ya que sus pertenencias permanecen intactas.

Cifras de muertes en 2025

De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), la violencia en el país es alarmante. Entre los meses de julio, agosto y septiembre se contabilizaron 575 homicidios, el número más alto en lo que va del año.