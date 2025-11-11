Una joven se encuentra en estado crítico tras ser arrollada por un vehículo que se despistó luego de colisionar contra otra unidad en la calle Tahuantinsuyo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El accidente, ocurrido mientras la víctima caminaba por la vereda tras realizar compras, quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
LEE: Mujer reporta la desaparición de su hija desde hace 12 días: le exigen 20 mil soles por información
Las imágenes muestran cómo dos autos (uno negro y otro plateado) circulaban a excesiva velocidad cuando impactaron entre sí. Producto del choque, el vehículo negro perdió el control y embistió a la joven, cuyo cuerpo fue lanzado varios metros antes de quedar debajo del automóvil.
Newsletter Buenos días
Los vecinos acudieron rápidamente a auxiliarla y lograron trasladarla al hospital Bravo Chico, donde los médicos informaron que su condición es grave debido a un fuerte golpe en la cabeza.
Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre los conductores involucrados y la identidad de la víctima. La Policía Nacional investiga el caso y viene revisando las grabaciones para determinar responsabilidades.
Tras el hecho, vecinos de la zona denunciaron que este cruce ha sido escenario de múltiples accidentes por la ausencia de rompemuelles y señalización adecuada.
MÁS: Los Olivos: joven militar es asesinado a golpes y pedradas por falsos barristas
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
TE PUEDE INTERESAR
- PNP: “Uso de chaleco solo se fiscalizará en distritos en estado de emergencia y cuando la resolución lo indique”
- Carabayllo: asesinan a gerente de ladrillera Pirámide de más de 15 balazos en plena vía pública
- Avenida Néstor Gambetta: evalúan rutas alternas y monitorean tránsito tras derrumbe
- “Los Piratas”: más de 20 policías en actividad integraban red criminal dedicada a asaltos y sicariato
- Gobierno dispone cantar himno nacional e izar la bandera: lugares y días
Contenido sugerido
Contenido GEC