Redacción EC
Redacción EC

Una joven se encuentra en estado crítico tras ser arrollada por un vehículo que se despistó luego de en la calle Tahuantinsuyo, en el distrito de . El accidente, ocurrido mientras la víctima caminaba por la vereda tras realizar compras, quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran cómo dos autos (uno negro y otro plateado) circulaban a excesiva velocidad cuando impactaron entre sí. Producto del choque, el vehículo negro perdió el control y embistió a la joven, cuyo cuerpo fue lanzado varios metros antes de quedar debajo del automóvil.

Los vecinos acudieron rápidamente a auxiliarla y lograron trasladarla al hospital Bravo Chico, donde los médicos informaron que su condición es grave debido a un fuerte golpe en la cabeza.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre los conductores involucrados y la identidad de la víctima. La investiga el caso y viene revisando las grabaciones para determinar responsabilidades.

Tras el hecho, vecinos de la zona denunciaron que este cruce ha sido escenario de múltiples accidentes por la ausencia de rompemuelles y señalización adecuada.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

