Una joven se encuentra en estado crítico tras ser arrollada por un vehículo que se despistó luego de colisionar contra otra unidad en la calle Tahuantinsuyo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El accidente, ocurrido mientras la víctima caminaba por la vereda tras realizar compras, quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran cómo dos autos (uno negro y otro plateado) circulaban a excesiva velocidad cuando impactaron entre sí. Producto del choque, el vehículo negro perdió el control y embistió a la joven, cuyo cuerpo fue lanzado varios metros antes de quedar debajo del automóvil.

Los vecinos acudieron rápidamente a auxiliarla y lograron trasladarla al hospital Bravo Chico, donde los médicos informaron que su condición es grave debido a un fuerte golpe en la cabeza.

Auto fuera de control embiste a peatón en SJL. (Foto: Captura/YT/BDP)

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre los conductores involucrados y la identidad de la víctima. La Policía Nacional investiga el caso y viene revisando las grabaciones para determinar responsabilidades.

Joven queda grave tras ser atropellada en violento accidente en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura/YT/BDP)

Tras el hecho, vecinos de la zona denunciaron que este cruce ha sido escenario de múltiples accidentes por la ausencia de rompemuelles y señalización adecuada.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.