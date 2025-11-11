Continúan los ataques contra el transporte público pese al estado de emergencia. Un chofer de combi informal fue asesinado de varios disparos por dos falsos pasajero que minutos antes habían subido a la ubidad en la avenida Pérez Salmón con el pasaje Villegas en el Callao.

La víctima, Edgar Alexander Vargas Solís, de 47 años, y presuntamente de nacionalidad venezolana, fue baleado esta madrugada cuando estaba por terminar su ruta.

Extorsión de unidades

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó y cercó la zona para iniciar con las investigaciones de rigor. Indicó que este crimen estaría relacionado al delito de la extorsión y cobro de cupos contra transportistas que circulan de Cercado de Lima al Callao.

En tanto, peritos de criminalística encontraron al menos seis casquillos de bala como evidencia del atentado. Los delincuentes escaparon del lugar con rumbo desconocido.

La combi fue trasladada a la comisaría de Bellavista donde será sometida a pesquisas técnicas, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado a la Morgue Central del Callao. Su familia protagonizó dolorosas escenas de dolor y exigieron justicia.

Inseguridad en crecimiento

Según cifras del INEI, en el segundo trimestre del 2025, el 64% de peruanos precisó que la delincuencia es el principal problema del Perú, por encima de la corrupción y al desempleo. Esta problemática viene en aumento respecto a inicios de año (enero-marzo: 59%) y ya alcanzó un máximo desde el 2016.

Además, el más reciente informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 40 mil denuncias por robo y más de 30 mil por extorsión, reflejando un panorama preocupante de inseguridad.