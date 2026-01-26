Un ómnibus de transporte público se empotró contra una vivienda la noche de este domingo en el distrito de Chimbote, región Áncash, tras colisionar previamente con una camioneta. El accidente dejó varios pasajeros heridos y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Según informó la página Seguridad Ciudadana Chimbote, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en la intersección de las calles Nilo y Huascarán, en el pueblo joven San Pedro. La unidad, conocida como “burrita”, habría sufrido fallas mecánicas antes del impacto.

Tras el choque, personal de rescate y agentes de Serenazgo acudieron al lugar para auxiliar a los heridos. Asimismo, efectivos policiales y vehículos particulares colaboraron en el traslado de los afectados hasta un nosocomio de la ciudad.

Debido a la magnitud del accidente, varias unidades de Serenazgo y ambulancias se hicieron presentes para atender la emergencia. De manera preliminar, se informó que el hecho habría dejado alrededor de 20 personas heridas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el número ni la gravedad de los afectados.

La Policía inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.