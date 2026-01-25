Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur y sur oriente, confirmó la suspensión de las operaciones ferroviarias en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica y viceversa, debido al deterioro de la vía ocasionado por un huaico registrado en el kilómetro 114.700 del trazado ferroviario.

A través de un comunicado, la empresa informó que, tras conocerse el evento, su equipo técnico de vía y obras se desplazó al lugar para evaluar los daños y planificar las acciones necesarias para restablecer el servicio en este sector. La emergencia también fue confirmada por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.

El huaico ocurrió durante la madrugada, a causa de las intensas lluvias que afectan la zona, y comprometió el tramo del acceso amazónico a la ciudadela inca. En ese contexto, la comuna distrital informó que, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp) y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, se dispuso el cierre del acceso por el sector Mandor, entre los kilómetros 114 y 115 de la vía férrea Hidroeléctrica–Machu Picchu Pueblo.

Suspenden operaciones ferroviarias hacia Machu Picchu por huaico en Cusco. (Foto: Andina)

Las autoridades recordaron que más de mil turistas acceden diariamente a Machu Picchu por esta ruta amazónica, la cual ya había sido identificada como una zona de alto riesgo por deslizamientos, especialmente durante la temporada de lluvias. En febrero de 2024, un huaico en la misma quebrada provocó la desaparición de dos personas y causó severos daños a la vía férrea y a un puente.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que no se han registrado afectaciones a la salud ni a la integridad de turistas, y que mantiene un monitoreo constante de la situación a través de la Red de Protección al Turista. Asimismo, indicó que ha reforzado la coordinación con autoridades locales, agencias de viajes y operadores turísticos para garantizar medidas preventivas y una adecuada información a los visitantes.

El portafolio recomendó informar oportunamente sobre las restricciones vigentes, priorizar la seguridad en la reprogramación de servicios, coordinar con IPERÚ y seguir únicamente los comunicados oficiales mientras continúan las evaluaciones en la zona afectada.

VIDEO RECOMENDADO