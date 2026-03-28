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Cuatro afortunados suscriptores de El Comercio y sus acompañantes disfrutaron de un ‘full day’ en Bodega Viña Vieja, en Finca Rotondo, Chincha. La experiencia combinó historia, cata especializada y un delicioso almuerzo bufet. Comprender el proceso detrás de cada copa fue importante en la cita, con el fin de descubrir las variedades cultivadas y entender cómo el entorno influye en cada etiqueta.