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Íconos ‘fashion’. El cantante italiano BLANCO y Ana de la Reguera acompañan al diseñador peruano Sergio Dávila durante una nueva edición de Vogue World 2026. Milán, Italia. El cantante Blanco fue elegido mejor vestido en Vogue World 2026. Tanto él como la actriz mexicana Ana de la Reguera lucieron creaciones del diseñador peruano Sergio Dávila. (Photo by Daniele Venturelli)