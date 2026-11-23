Una corona, vestidos de gala y una pregunta que puede definir el resultado. Este 24 de noviembre, alrededor de 120 mujeres de distintos países y territorios—incluida nuestra Miss Perú, Luren Márquez—competirán por el título de Miss Universo en Puerto Rico. Sobre el escenario, no solo desfilarán ante millones de espectadores, sino que también buscarán demostrar su preparación, personalidad y capacidad para responder bajo presión. Sin embargo, detrás del brillo y el espectáculo se esconde una contradicción que va mucho más allá de los concursos de belleza.

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Durante más de siete décadas, Miss Universo ha celebrado el atractivo físico femenino, al tiempo que ha incorporado discursos sobre liderazgo y empoderamiento. Pero, fuera de las pasarelas, persiste un prejuicio difícil de desterrar: la idea de que la belleza y la capacidad intelectual son cualidades difíciles de conciliar.

Basta pensar en una expresión tan cotidiana como “además de bonita, es inteligente”. Aunque suele pronunciarse como un elogio, también puede esconder una expectativa silenciosa: que una mujer atractiva debe demostrar que tiene otras cualidades para ser tomada en serio. Y es que la belleza puede despertar admiración y abrir oportunidades, pero también alimentar estereotipos que ponen en duda la preparación, la credibilidad o el talento femenino.

A un día de la edición número 75 de Miss Universo, el certamen invita a mirar más allá de la corona y reflexionar sobre una paradoja que sigue presente en nuestra sociedad: ¿por qué la apariencia física continúa influyendo tanto en lo que creemos que una mujer es capaz de hacer?

El prejuicio detrás de una cara bonita

A veces basta una primera impresión para que nuestra mente tome atajos y cree una historia completa sobre alguien a quien apenas conocemos. Su rostro, su manera de vestir o su atractivo físico pueden influir en las cualidades que le atribuimos, incluso antes de escucharla hablar. Algo similar ocurre frente a la pantalla en un concurso de belleza, donde la imagen de una participante es suficiente para despertar expectativas sobre su personalidad o sus capacidades.

Detrás de estos juicios rápidos—que no siempre son acertados—actúa el llamado “efecto halo”, explicó a Somos Taniht Cubas, directora del PE de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú. Se trata de un sesgo cognitivo por el cual un solo rasgo que nos genera una impresión—como el atractivo físico—nos lleva a atribuirle a esa persona otras cualidades.

En el caso de las mujeres, esa primera impresión que podría ser favorable no siempre se extiende a todas las áreas. Aunque la belleza suele despertar percepciones positivas en el trato cotidiano, en el plano intelectual o laboral entra en conflicto con viejos estereotipos que asocian el atractivo físico con la superficialidad o la falta de preparación. De ahí que su inteligencia o sus logros profesionales puedan provocar sorpresa, como si ambas cualidades no fueran de la mano.

Un rostro atractivo basta para atribuir cualidades a primera vista. Sin embargo, los estereotipos de género chocan con ese efecto halo: la misma belleza que despierta admiración también pone en duda la inteligencia femenina. Foto: BENJAMIN ASKINAS para missuniverse.com. / BENJAMIN ASKINAS

Esta contradicción también está relacionada con el sexismo ambivalente. Según la psicóloga Giovanna Mejía, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), este fenómeno tiene dos manifestaciones: el sexismo hostil, que se expresa mediante actitudes abiertamente despectivas hacia las mujeres que desafían los roles tradicionales—por ejemplo, cuando se descalifica o subestima a una mujer atractiva que muestra ambición o liderazgo—, y el sexismo benevolente, que, bajo una apariencia de amabilidad, halago o protección, puede encasillarlas en posiciones subordinadas o dependientes, limitando su autonomía.

Pero ¿de dónde vienen estas ideas? De acuerdo con Cubas: “los estereotipos comienzan a construirse desde la infancia, muchas veces a través de comentarios que parecen inofensivos”.

Mientras a una niña se le suele elogiar por lo bonita que es, a un niño se le puede reconocer por ser inteligente o valiente. Más adelante, estas asociaciones pueden reforzarse en el colegio, donde una chica que se preocupa por su apariencia puede ser considerada “creída” o poco estudiosa, así como en las películas, la publicidad y otros contenidos mediáticos que reproducen la imagen de la mujer hermosa pero superficial.

Con el tiempo, esos mensajes pueden normalizarse hasta pasar inadvertidos. De ahí que expresiones como “además de bonita, es inteligente” no siempre sean tan inocentes como parecen. Para Mejía, esta frase es precisamente un ejemplo de sexismo benevolente. “Revela que, para quien emite la frase, lo natural o esperado era la belleza, mientras que la inteligencia resulta una anomalía o una ‘sorpresa grata’”.

Cuando la belleza abre puertas, pero también resta credibilidad

Ser considerada atractiva puede facilitar las interacciones sociales, despertar simpatía e incluso favorecer ciertas oportunidades. Sin embargo, esa ventaja no siempre se traduce en reconocimiento, especialmente cuando una mujer comienza a destacar por sus capacidades o sus logros.

Para Taniht Cubas, la belleza puede funcionar como un arma de doble filo. Las personas atractivas suelen recibir un trato más amable y mayor atención, pero cuando una mujer alcanza el éxito también pueden surgir sospechas sobre cómo lo consiguió.

Comentarios como “seguro fue por su físico” o “por algún favor” terminan restándole mérito a su preparación y esfuerzo, como si sus logros necesitaran una explicación distinta de sus propias capacidades.

Esta desvalorización puede hacerse más evidente en espacios tradicionalmente asociados con los hombres. Y es que, en determinados puestos de dirección, una apariencia muy femenina puede convertirse en un obstáculo para ser percibida como competente o ejercer autoridad. “En resumen: la belleza ayuda a entrar, pero a veces hace más difícil que te reconozcan por lo que realmente vales”, sostuvo la especialista.

Fátima Bosch protagonizó una polémica en Miss Universo 2025 tras denunciar el trato irrespetuoso de un directivo. Su reacción dejó una reflexión que trasciende las pasarelas: ¿por qué una mujer puede ser admirada por su belleza, pero cuestionada cuando alza la voz y defiende sus capacidades? (Foto: John Nacion- AFP / Instagram - @nawat.tv)

Pero ¿por qué cambia esta percepción cuando una mujer alcanza posiciones de poder? Para la psicóloga Giovanna Mejía, la respuesta está en las expectativas sociales sobre los roles que tradicionalmente se les han asignado.

“La belleza opera como ventaja cuando se queda en la superficie de una primera interacción. Pero se convierte en un motivo de desvalorización cuando la mujer atractiva ocupa espacios de poder, muestra ambición o ejerce liderazgo. Al desafiar esos modelos, puede quedar expuesta a un mayor escrutinio social y mediático, incluso sin que exista una descalificación abierta”.

Esta paradoja se refleja con claridad en escenarios como Miss Universo, donde el escrutinio sobre las candidatas va mucho más allá de la pasarela. Basta ver lo ocurrido tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch en 2025. Y es que más allá del debate mediático alrededor del certamen, la conversación pública evidenció cómo una reina de belleza que muestra carácter o asume un rol visible suele quedar expuesta a cuestionamientos inmediatos sobre el mérito de su triunfo y sus capacidades reales.

Estos prejuicios, además, no son exclusivos de los hombres. Cubas aclaró que las mujeres también los reproducen porque han crecido expuestas a los mismos mensajes culturales. A ello se suma la comparación social: cuando alguien percibe a otra mujer como más atractiva, puede experimentar inseguridad y tratar de aliviarla desvalorizando sus cualidades. Expresiones como “es bonita, pero seguro es hueca” funcionan, en determinados casos, como una forma de proteger la propia autoestima.

El costo de probar que eres más que una cara bonita

Cuando una mujer siente que debe probar constantemente su inteligencia para ser tomada en serio, algo cambia en la forma en que se desenvuelve. Lo que debería ser un espacio para desplegar sus capacidades termina convirtiéndose en una actuación permanente.

Según Álvaro Silva, director de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, esta exigencia puede llevarla a asumir un personaje y sacrificar parte de su autenticidad para responder a las expectativas ajenas, afectando su autoconcepto y autoestima.

A este desgaste identitario se suma la presión por no fallar. Al respecto, Giovanna Mejía advirtió que esta dinámica eleva la autoexigencia y alimenta el miedo a cometer errores, especialmente cuando los títulos académicos y la preparación parecen nunca ser suficientes.

“Aquí cobra relevancia la amenaza del estereotipo, es decir, el temor a confirmar un prejuicio negativo sobre el grupo al que se pertenece, lo que genera ansiedad y afecta el rendimiento. También pueden aparecer sentimientos asociados con el síndrome de la impostora, como el miedo persistente a no merecer los propios logros pese a contar con capacidades demostrables”.

La presión por parecer competente, evitar errores y desafiar expectativas ajenas puede afectar la autoestima y la autenticidad. Ninguna mujer debería sentir que necesita justificar su inteligencia por ser bonita. (Instagram: @heeenry24) / @heeenry24

Asimismo, esta necesidad de proyectar competencia puede extenderse a la manera de vestir, hablar o comportarse. Y es que, en determinados entornos, las mujeres enfrentan un dilema: si muestran calidez o feminidad, pueden ser percibidas como menos competentes; pero si adoptan una actitud más severa, corren el riesgo de ser consideradas antipáticas. Por eso, como enfatizó la psicóloga: “Ninguna mujer debería tener que camuflar su forma de ser o de expresar su género para exigir respeto profesional”.

Aunque estas experiencias no son exclusivas de los concursos de belleza, ayudan a comprender la presión que rodea a una participante cuando se espera que, además de cumplir con determinados ideales físicos, demuestre seguridad, preparación y capacidad de expresión ante una audiencia. El problema no está en valorar esas cualidades, sino en convertirlas en pruebas que una mujer debe superar para contrarrestar los prejuicios asociados con su apariencia.

Miss Universo y la contradicción de celebrar la belleza y el empoderamiento

Miss Universo ha buscado proyectar una imagen que va más allá del atractivo físico de sus participantes. Hoy, muchas de ellas son profesionales, emprendedoras o activistas que aprovechan el certamen para visibilizar sus proyectos y causas sociales. También se han flexibilizado requisitos relacionados con la edad y el estado civil, ampliando así las posibilidades de participación.

Si bien estos cambios son positivos porque ofrecen referentes femeninos más diversos y cuestionan la idea de que la belleza y la inteligencia son incompatibles, aún persiste una contradicción: “Mientras la belleza física siga siendo la puerta de entrada y una parte importante de la evaluación, el mensaje de fondo puede seguir siendo que primero hay que ser bonita para que luego se escuche lo que piensas. Incluso la pregunta final, destinada a mostrar la preparación de las participantes, ocupa apenas unos segundos frente al resto del espectáculo”, subrayó Taniht Cubas.

Pero transformar esta mirada exige mucho más que modernizar un concurso. Y es que también es necesario reconocer nuestros propios prejuicios y revisar los mensajes que transmitimos desde la infancia. Esto supone valorar a las niñas por su esfuerzo y curiosidad, promover representaciones femeninas diversas en los medios y las redes sociales, y evaluar las capacidades profesionales mediante criterios objetivos, sin que la apariencia condicione el reconocimiento.

En el fondo, no se trata de enfrentar la belleza con la inteligencia, sino de dejar de asumir que una excluye a la otra. Como resaltó Cubas: “La belleza no quita inteligencia, y la inteligencia no necesita la aprobación de la belleza”.

Mañana, una nueva Miss Universo recibirá la corona y, con ella, la atención de millones de personas. Se hablará de su vestido, su rostro, sus respuestas y su desempeño sobre el escenario. Pero quizá la pregunta más importante no sea si la ganadora logró demostrar que es mucho más que una mujer hermosa, sino por qué seguimos esperando que tenga que hacerlo.

Porque la belleza puede ser una cualidad, pero nunca debería convertirse en una medida de la inteligencia, las capacidades o el valor de una persona.