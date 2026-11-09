Maestras de la sazón. Chefs Aisha Ibrahim y Samantha Beaird llegan a la capital para The 50 Best Restaurants, cuya apertura se celebró en Amador Rooftop. San Isidro.
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De portada. Suscriptores de El Comercio Jean Ricardo Liñán, Flor Ortega, Marco de la Cruz y Karim Bachmann disfrutaron de la experiencia gastronómica en Tensho, Miraflores.
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Yes, chef. El chef colombiano Álvaro Clavijo, de El Chato, en This is Lima, fiesta de bienvenida para The 50 Best Restaurants 2026. Amador Rooftop, San Isidro.
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‘Cool kid’. Sebastián Palacio, premium brands director de Backus, contento en el Festival Maestros Cusqueña. Parque de Exposiciones, Magdalena.
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Referentes. Valentina Ortiz Monasterio, presidenta de la Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants para México y Centroamérica, y Gastón Williams en la fiesta inaugural This is Lima. Amador Rooftop, San Isidro.
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De gala. La diseñadora peruana Sue Zacnich presentó su nueva colección junto a Barrington en Casa Fernandini. Centro de Lima.