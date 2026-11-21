La cuarta edición del Gallery Weekend Lima comenzó el jueves pasado y se extiende hasta mañana domingo 22. Este recorrido reúne espacios con propuestas para deslumbrarse con pintura, fotografía, escultura, instalación y diversas prácticas contemporáneas. Cada galería tiene su propia programación, por ello en cada visita de esta ruta podrás encontrar a los propios artistas y acercarte a las perspectivas que conviven en la escena artística actual.

Sábado 21.11.26

10 a.m.

La Mancha Galería (Av. Jorge Basadre 951, San Isidro)

Visita guiada de “Distancia segura”, de Laura Cuadros.

La artista Laura Cuadros dirigirá un taller de pintura en La Mancha Galería (@lamanchagaleria). / Gallery Weekend Lima

11 a.m.

LA GALERÍA (Calle Conde de la Monclova 255, San Isidro)

Visita guiada de “Ese día imaginabas que alguien te oía”, de Fernando Otero, por el curador Augusto del Valle.

11 a.m. - 1 p.m.

Livia Benavides (Malecón Souza 252, Barranco)

“Performance I”, de Cristóbal García Belmont.

12 m.

Sismo (Av. Camino Real 1123, San Isidro)

Visita guiada por la directora de la galería, Andrea García Ayulo.

2 p.m. - 6 p.m.

La Mancha (Av. Jorge Basadre 951, San Isidro)

Taller de pintura de nube dirigido por la artista Laura Cuadros. Inscripciones en @lamachagaleria.

4 p.m.

Carlos Caamaño Espacio Fotográfico (Calle Santa Luisa 156, San Isidro)

Visita guiada a la exposición “Mi patria”, de la artista Leslie Osterling, a cargo del director de la galería Carlos Caamaño.

5 p.m.

MAC Lima (Barranco)

Foro contemporáneo.

6 p.m.

mueve galería (C. Roma 295, Miraflores)

Sonido, luz & movimiento: Mediación a cargo de Nudo Común.

7:30 p.m.

Livia Benavides (Malecón Souza 252, Barranco)

“Performance II”, de Cristóbal García Belmont.

El sábado 21, en el Museo de Arte Contemporáneo se realizará el encuentro “Coleccionar el presente, custodiar el futuro”. / Gallery Weekend Lima

Domingo 22.11.26

11 a.m.

Livia Benavides (Malecón Souza 252, Barranco)

Visita guiada por Cristóbal García Belmont y la colectiva Menú del día II.

11:30 a.m.

Galería Gato (Jr. Breña 281, Breña)

Visita guiada por la curadora Tarissa Revilla.

4 p. m.

mueve Galería (C. Roma 295, Miraflores)

Visita guiada.