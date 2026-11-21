En el universo de Los Juegos del Hambre, la moda nunca ha sido simplemente una cuestión estética. Desde la primera película, el vestuario funciona como un lenguaje propio, capaz de comunicar poder, desigualdad, identidad y resistencia. Tanto así que me atrevería a decir que, en esta franquicia, la moda es prácticamente un personaje más.

Pocas sagas cinematográficas han sabido utilizar la indumentaria de una manera tan poderosa para construir su universo. En Panem, la ropa nos dice quién es quién, de dónde vienen y qué lugar ocupan en la sociedad.

Por un lado, tenemos al Capitolio, donde la moda es extravagancia y ostentación. Siluetas exageradas, maquillajes teatrales y colores vibrantes. Una sociedad privilegiada que utiliza su apariencia como una demostración constante de riqueza y poder, completamente desconectada de la realidad que viven los distritos.

En contraste, encontramos la indumentaria de los distritos más humildes, donde predominan las prendas funcionales, los materiales austeros y las paletas de colores apagadas. Aquí, la moda cuenta una historia de trabajo, supervivencia y lucha cotidiana. Sus habitantes no necesitan grandes artificios para comunicar fortaleza. Su vestuario es, precisamente, un reflejo de su realidad.

Lo fascinante pasa cuando la moda deja de representar únicamente las diferencias sociales y comienza a convertirse en una herramienta de transformación.

Katniss Everdeen es el mejor ejemplo. Su evolución estética acompaña su transformación de una joven del Distrito 12 a un símbolo de rebelión. El fuego, los vestidos que se transforman y, finalmente, la imagen del sinsajo demuestran cómo una construcción visual puede adquirir un significado mucho más grande que la propia prenda.

Y detrás de esa transformación encontramos otro aspecto que siempre me ha parecido fascinante: el protagonismo de los estilistas y diseñadores dentro de la propia historia.

Personajes como Cinna y Effie Trinket nos recuerdan que, en este universo, la imagen es una herramienta de influencia. Cinna comprende que un vestido puede convertirse en un statement político, mientras que Effie encarna inicialmente toda la teatralidad y los códigos estéticos del Capitolio. Ambos demuestran, desde perspectivas diferentes, que la moda tiene la capacidad de transformar percepciones.

Esta relación entre moda y poder continúa explorándose en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva entrega cinematográfica de la franquicia. En ella conoceremos a una joven Effie Trinket, interpretada por Elle Fanning, y a Magno Stift, el extravagante estilista del Distrito 12 interpretado por Billy Porter.

Su presencia refuerza una idea fundamental: en Panem, los estilistas no son simples personajes secundarios. Son figuras capaces de intervenir en la manera en que los tributos son percibidos por el público.

Y esa inteligencia visual ha logrado trascender la pantalla. Las giras de prensa de Los Juegos del Hambre han sabido aprovechar este hilo conductor para convertir la moda en una extensión de la historia cinematográfica. A través del llamado method dressing, los actores incorporan referencias a sus personajes y al universo de la película en sus apariciones públicas, creando una conexión entre la ficción, las alfombras rojas y la audiencia.

Uno de los ejemplos más interesantes es Elle Fanning, quien ha llevado la teatralidad de Effie Trinket a sus apariciones públicas a través de propuestas de alta moda, incluyendo un espectacular diseño de Givenchy. Una elección que dialoga con la personalidad extravagante de su personaje.

Por su parte, McKenna Grace, quien interpreta a una joven Maysilee Donner, también ha recurrido a referencias visuales de la franquicia, evocando algunos de los códigos estéticos más reconocibles de Katniss Everdeen. Un ejercicio de moda que conecta distintas generaciones de personajes y demuestra cómo elementos del vestuario son símbolos reconocibles para los seguidores de una historia.

Lo que más me interesa de estas elecciones se construye una historia a través de la ropa, incluso fuera de la pantalla. Y cuando se ejecuta correctamente, el resultado es mucho más poderoso que una alfombra roja convencional.

Como diseñadora, encuentro muy interesante que una franquicia dirigida a un público tan amplio haya conseguido darle a la moda un lugar tan importante dentro de su discurso. Más allá de los vestidos memorables y las siluetas extravagantes, Los Juegos del Hambre nos recuerda algo que siempre he defendido: la moda es una forma de comunicación.

Puede expresar privilegio, denunciar desigualdades, construir identidades e incluso convertirse en un símbolo de resistencia.