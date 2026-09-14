Rhea Seehorn ganó el Emmy 2026 a Mejor actriz protagonista en una serie dramática por su interpretación de Carol Sturka en “Pluribus”, la producción de Apple TV+ creada por Vince Gilligan. La actriz se impuso a Carrie Coon (The Gilded Age), Chase Infiniti (The Testaments), Keri Russell (The Diplomat) y Zendaya (Euphoria).

“Esta soy yo con una medicina encima”, bromeó antes de agradecer a la Academia y a sus compañeras de categoría.

“Quiero agradecer a la Academia y a sus integrantes que votaron por mí. Felicidades también y gracias a mis compañeras de categoría. Todas sus actuaciones fueron increíbles, brillantes. Entre ellas, Keri Russell, quien nos mandó una tarjeta y un regalo diciendo que las mujeres estamos conectadas y no juzgadas. Gracias, Vince Gilligan, por darme el papel de mi vida, pero también por crear un set donde todos podemos colaborar y nos sentimos seguros de tomar riesgos”, agregó la actriz.

La victoria de Seehorn era una posibilidad especialmente fuerte en los pronósticos previos.

En “Pluribus”, Seehorn interpreta a una escritora que se encuentra entre las pocas personas aparentemente inmunes a un fenómeno que transforma la conciencia de la humanidad. El personaje la coloca en el centro de una historia de ciencia ficción y supervivencia, muy diferente al universo criminal de “Better Call Saul”, donde también participó.

“Pluribus” es una serie de Apple TV+ creada por Vince Gilligan. La producción consiguió 18 nominaciones en su primera temporada y se convirtió en una de las principales contendientes de los Emmy 2026, especialmente frente al dominio de “The Pitt”.

La actriz tenía como una de sus principales rivales a Zendaya, nominada por la tercera temporada de “Euphoria”. La intérprete ya había conseguido dos Emmy por su trabajo como Rue Bennett y buscaba ampliar su récord dentro de la categoría con una nueva victoria.