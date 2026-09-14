Los premios Emmy 2026 se entregaron el 14 de septiembre en una ceremonia que se realizará en Los Ángeles. (Foto: AFP)
Los premios Emmy 2026 se entregaron el 14 de septiembre en una ceremonia que se realizará en Los Ángeles. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Rhea Seehorn ganó el Emmy 2026 a Mejor actriz protagonista en una serie dramática por su interpretación de Carol Sturka en “Pluribus”, la producción de Apple TV+ creada por Vince Gilligan. La actriz se impuso a Carrie Coon (The Gilded Age), Chase Infiniti (The Testaments), Keri Russell (The Diplomat) y Zendaya (Euphoria).

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