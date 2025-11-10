Doce destacados estudiantes del Colegio Isaac Newton, ubicado en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el proceso 2026-I.

Los alumnos seleccionados accedieron a carreras altamente competitivas tales como Farmacia y Bioquímica, Historia, Ingeniería Mecánica de Fluidos, entre otras, enfrentando el exigente proceso de admisión de la UNMSM, en el que compitieron un total de 29,302 postulantes de todo el país.

Los alumnos que obtuvieron esta destacada meta son Nicole Manjo Ruiz, de 3º de secundaria (Investigación Operativa), Jordano Aure Mendoza, 3º de secundaria (Investigación Operativa), Jaris Pizarro Caycay, 3º de secundaria (Geografía), Matías Núñez Chuquimango, 4º de secundaria, (Ingeniería Mecánica de Fluidos), Ana Paula Ascencios Rojas, 4º de secundaria (Presupuesto y Finanzas Públicas), Vania Moloche Hurtado, 4º de secundaria (Investigación Operativa), Edwin Moreno Adrianzen, 5º de secundaria (Economía Internacional), Ruth Bravo Quispe, 5º de secundaria (Farmacia y Bioquímica), Luciana Zapata Paulino, 5º de secundaria (Obstetricia), María José Su Wing Mendoza, 5º de secundaria (Arte).

Lo más resaltante es el ingreso de Mayra Alvarado Racchumi, quien actualmente cursa el 3º de secundaria, y obtuvo el tercer puesto en Estadística, y Gregory Quispe Chipana de 5° de secundaria alcanzó el primer puesto en la especialidad de Historia.

“Nuestros estudiantes son el reflejo de un esfuerzo colectivo entre los padres de familia, el cuerpo docente y una comunidad educativa que cree firmemente en el poder transformador de la educación”, señaló el director del colegio, Lic. Nelson Durand.

“Este resultado es prueba de que, cuando se conjugan la disciplina, la pasión por aprender y un acompañamiento pedagógico sostenido, se pueden alcanzar grandes metas. Felicito de corazón a cada uno de ellos, así como al equipo que los ha acompañado”, agregó.

El Colegio Newton fue fundado en el año 1992 –según registros de la UGEL Ventanilla – como institución educativa privada mixta de nivel inicial, primaria y secundaria, en el distrito de Ventanilla.

