Un tramo de la carretera Cutervo–Chiple fue arrasado este lunes 10 de noviembre por la crecida del río Callayuc, en el distrito del mismo nombre, debido a las intensas lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que se vienen registrando en la región Cajamarca, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La directora del Indeci Cajamarca, Ruth Misahuamán Huaripata, detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada, momento en que el caudal del río aumentó de manera repentina, destruyendo parte de la vía. La Policía Nacional cercó la zona afectada para prevenir accidentes, mientras se dispuso la restricción total del tránsito vehicular.

La concesionaria vial Sierra Norte, encargada del mantenimiento, coordina el restablecimiento del tramo en el sector Ladrillera, aunque los trabajos iniciarán cuando el caudal disminuya. Según el Indeci, la rehabilitación tomará aproximadamente una semana, y se trazará un desvío provisional para permitir la circulación.

Río Callayuc se desborda y bloquea tránsito en carretera Cutervo–Chiple. (Foto: Captura/FB/Cutervo Cajamarca Noticias)

El Senamhi Cajamarca informó que durante el fin de semana se registraron precipitaciones extremas: San Miguel acumuló 28.9 milímetros, Cutervo 27.2 mm, Chugur 25.2 mm y Jaén 22.8 mm.

Indeci restringe tránsito en Cutervo tras colapso de vía por crecida del río Callayuc. (Foto: Captura/FB/Cutervo Cajamarca Noticias)

La analista meteorológica Caroline Quispe Palma explicó que las lluvias continuarán en los próximos días debido al ingreso de una masa de humedad desde la Amazonía, que genera un sistema convectivo en la región.

Para el martes 11 de noviembre, se prevé cielo nublado y lluvias de ligera a fuerte intensidad en todo Cajamarca. El miércoles 12, el pronóstico indica precipitaciones moderadas y radiación ultravioleta extremadamente alta hacia el mediodía.

